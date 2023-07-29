Bolu’da esrarengiz kazı | 15 maden işçisi getirildi! A Haber kazının yapıldığı noktada

Jandarma ekipleri görüntü alınmaması için tüm tedbirleri alıyor. Kazı gizemli ve gizli şekilde yürütülüyor. Bölgeye kimse yaklaştırılmıyor. Arazi yaşlı bir çifte ait ve onlar burada yaşamlarını sürdürüyor. Yaşlı çiftin kazı alanına yaklaşmasına dahi izin verilmiyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar neler olduğunu merak ediyor. Ancak içeriden hiçbir şekilde bilgi sızmıyor.