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Bolu’da esrarengiz kazı | 15 maden işçisi getirildi! A Haber kazının yapıldığı noktada

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 29.07.2023 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023
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Bolu’da esrarengiz kazı | 15 maden işçisi getirildi! A Haber kazının yapıldığı noktada

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak Köyü’nde, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözetiminde 3 aydır kazı yapılıyor. Peki bu gizemli kazının sebebi ne? A Haber muhabiri Hakan Süer detayları aktardı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen adli soruşturma gerekçesiyle Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde nisan ayında iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Yaklaşık bir aylık çalışmanın ardından mayıs ayında Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nden 15 maden işçisi bölgeye getirildi.

Yerin metrelerce altında yapılan ve büyük gizlilik içerisinde yürütülen esrarengiz kazıda ne arandığıyla ilgili bilgi verilmiyor. Jandarma ekipleri ise dışarıda yoğun güvenlik önlemi aldı. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

Hakan Suer'in canlı yayında aktardıkları:

"Kazı çalışması büyük bir gizlilikle yapılıyor. Cumhuriyet Başsavcılığı bölgede görüntü alınmasına ve çekim yapılmasına izin vermiyor. Jandarma ekipleri de geniş güvenlik önlemi almış durumda. Biz A Haber farkıyla o noktandan yaşananları takip ediyoruz. Kazının yapıldığı yer Mudurnu ilçesine Kovucak Köyü.

3 ay önce nisan ayında iş makinesi ile burada bir kazı çalışması yapıldı. Ardından bölge geniş bir güvenlik önlemi altına alındı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasak getirildi. Bölgeye 15 tane madenci getirildi. 3 aydır bölgede maden işçileri çalışma yapıyor. Görüntülerdeki binanın arkasına kazı çalışması direk (platform) konulmuş durumda.

Bölgede elektrik tesisatı kurulmuş durumda ve jeneratörler de bölgeye getirildi. 3 ay içerisinde maden işçileri metrelerce aşağı inmiş durumda. Sabah erken saatlerinde başlayan çalışmalar geç saatlere kadar sürüyor. Çalışmalar vardiyalı şekilde sürdürülüyor. Bölgede güvenliği sağlayan jandarma ekipleri kazı çalışmasını yapan maden işçilerinin dahi cep telefonlarına el koyuyor.

Jandarma ekipleri görüntü alınmaması için tüm tedbirleri alıyor. Kazı gizemli ve gizli şekilde yürütülüyor. Bölgeye kimse yaklaştırılmıyor. Arazi yaşlı bir çifte ait ve onlar burada yaşamlarını sürdürüyor. Yaşlı çiftin kazı alanına yaklaşmasına dahi izin verilmiyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar neler olduğunu merak ediyor. Ancak içeriden hiçbir şekilde bilgi sızmıyor.

Vatandaşlar bir hazine olduğunu tahmin ediyor. Ama bununla alakalı yetkililer hiç bir şekilde bir bilgi vermiyor. Kazı çalışması büyük bir gizlilikle yürütülüyor. Jandarma ekipleri bölgeyi gören her yeri kapatmış durumda. Görüntü alınmasına ve vatandaşların yaklaşmasına izin verilmiyor."

Gizemli kazı! A Haber o noktada GİZEMLİ KAZI! A HABER O NOKTADA

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Bolu’da esrarengiz kazı! BOLU'DA ESRARENGİZ KAZI!

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