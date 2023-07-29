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CHP Parti Meclisi'nde kim kimi destekliyor? İmamoğlu'nu destekleyenlerin sayısı artıyor

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki genel başkanlık mücadelesinde partideki saflar netleşiyor. 60 kişilik Parti Meclisi'nde 33 üye Kılıçdaroğlu'na yakın. İBB Başkanı İmamoğlu'nu destekleyenlerin sayısı ise 22. Bu da İmamoğlu'nun Parti Meclisi'nde yavaş yavaş güç kazandığını gösteriyor.

Giriş Tarihi: 29.07.2023 13:17 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 13:20
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CHP Parti Meclisi’nde kim kimi destekliyor? İmamoğlu’nu destekleyenlerin sayısı artıyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim dönemi boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Cumhurbaşkanı yardımcılığı için tüm Türkiye'yi gezdi, oy istedi.

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CHP Parti Meclisi’nde kim kimi destekliyor? İmamoğlu’nu destekleyenlerin sayısı artıyor

Ancak seçimlerde alınan yenilginin ardından tutum değiştirdi. Yenilginin faturasını Kemal Kılıçdaroğlu'na kesti. 29 Mayıs sabahı 'Değişim' mesajı yayınlayarak Kılıçdaroğlu'na karşı tavır değiştirdi.

'İSTİFA' İÇİN SÜRE VERDİ

CHP liderine görevi bırakma çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu, genel başkan olmak için harekete geçti. Kemal Kılıçdaroğlu ile 3 kez toplantı yapan ve 'istifa' etmesi için süre tanıyan Ekrem İmamoğlu, CHP'nin ağır toplarını da yanına çekti.

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CHP Parti Meclisi’nde kim kimi destekliyor? İmamoğlu’nu destekleyenlerin sayısı artıyor

DARBE TOPLANTISI BİLE YAPTI!

Gizli darbe toplantıları düzenledi. Yaptığı hamlelerle Parti Meclisi'nde çoğunluğu ele geçiren Ekrem İmamoğlu, genel başkan olmak istediğini ilk kez bu kadar açık şekilde dile getirdi.

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CHP Parti Meclisi’nde kim kimi destekliyor? İmamoğlu’nu destekleyenlerin sayısı artıyor

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

Dün Oksijen gazetesinde bir yazı kaleme alan Ekrem İmamoğlu, bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha istifaya davet etti. Toplumdaki değişim arzusunun seçimlerden önce başladığını söyleyerek "Ne var ki, muhalefet olarak bu değişim talebini ileriye taşıyamadık. Önümüzdeki dönemde hatalarımızdan dersler çıkarıp milletimizin değişim arzusunu hayata geçirecek bir siyaset inşa etmek zorundayız. Bunun için yeni yaklaşımlar, yeni bir dil, yeni kadrolar, yeni bir örgütlenme, kısaca yeni bir siyaset gerekiyor" dedi.

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CHP Parti Meclisi’nde kim kimi destekliyor? İmamoğlu’nu destekleyenlerin sayısı artıyor

CHP'DE KİM KİMİNLE?

CHP'de Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki genel başkanlık mücadelesinde partideki saflar netleşiyor. 60 kişilik Parti Meclisi'nde 33 üye Kılıçdaroğlu'na yakın. İmamoğlu'nu destekleyenlerin sayısı 22. Dengeler bazen değişiyor. Değişimciler ihraç edilen il başkanlarının dönüşü için yapılan oylamada 4 üyenin saf değiştirmesiyle darbe yemişti. Bu 4 isim dışında Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Burhan Şenatalar, Fethi Açıkel ve Emre Yılmaz da ortada.