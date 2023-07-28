CHP’li vekil Mustafa Sarıgül’den tepki çeken hareket! Akbelen’de Kılıçdaroğlu’nu protesto eden kadını sürükledi...

VATANDAŞTAN TEPKİ!" "NASIL YAPARSIN BÖYLE BİR ŞEYİ?"

CHP'li vekil Mustafa Sarıgül'ün bu skandal tavrına tepki gösteren bir başka gösterici, "Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Hayır, çekemezsin kolunu" ifadeleri ile tepkisini dile getirdi.

Sarıgül, bu hamle karşısında geri adım atarak protestocu kadını bırakarak alandan anında uzaklaştı.