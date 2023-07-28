CHP’li vekil Mustafa Sarıgül’den tepki çeken hareket! Akbelen'de Kılıçdaroğlu'nu protesto eden kadını sürükledi...
GÜNDEM ahaber.com.tr
CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Muğla Akbelen’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki gösteren bir vatandaşı kolundan tutarak sürükledi. Sosyal medyaya düşen videonun o anlarında Sarıgül'e tepki gösteren bir başka eylemci ise "Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Hayır, çekemezsin kolunu'' diye tavrını net bir şekilde gösterdi.
Muğla Akbelen'de ormanlık alanına giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, alandaki bazı göstericiler tarafından sert protestolarla kaşılandı.
CHP'Lİ SARIGÜL'DEN TEPKİ ÇEKEN HAREKET
O esnada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto eden bir kadını kolundan tutarak sürüklemeye çalıştı.
VATANDAŞTAN TEPKİ!" "NASIL YAPARSIN BÖYLE BİR ŞEYİ?"
CHP'li vekil Mustafa Sarıgül'ün bu skandal tavrına tepki gösteren bir başka gösterici, "Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Hayır, çekemezsin kolunu" ifadeleri ile tepkisini dile getirdi.
Sarıgül, bu hamle karşısında geri adım atarak protestocu kadını bırakarak alandan anında uzaklaştı.
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