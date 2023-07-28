"Değişim" kavgasında Özel'den ikiyüzlü tutum! CHP daha neler görecek?

Özel, şunları söyledi:

"Bu kadar önemli bir seçimin ardından bu tartışmaların olması gayet normal. Kamuoyu önünde partiyi yıpratacak dil kullanılmaması gerekiyor. Her zaman buna dikkat ettim bundan sonra da buna hep birlikte dikkat edeceğiz. Sosyal demokrat sol bir partide müzakeresizlik kültürü olmaz. Konuşmak, görüşmek ve müzakere etmek gerekiyor."