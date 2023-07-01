A Haber kaosun merkezi Paris sokaklarında! Savaş alanına dönen şehirde neler oluyor?

Burada sokağa göçmenlerin çıktığı yönünde yanlış bir anlaşılma var. Burada 2 farklı gösteri demografisi söz konusu. Sokaklarda Macron'un yönetimini, ülkedeki ırkçılığı, ayrımcılığı protesto eden buna yeter diyen bir kesim var. Bunların büyük bir kısmını muhalifler, göçmeler ve duyarlı Fransız vatandaşları oluşturuyor. Bunun yanında bir yağma olayları var. Protesto eden grupların dışında bir de yağmacı gruplar var. Burada herhangi bir ırk, köken ya da demografiden bahsedemeyiz. Bunlar yüzleri kapalı siyah giyinen bir kesim. Şunlardır bunlardır diye bir genelleme yapmayız. Buradaki ekonomik koşulların gençleri buna mecbur bıraktığına dair yorumlar yapılıyor."

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