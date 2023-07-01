01 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri A Haber kaosun merkezi Paris sokaklarında! Savaş alanına dönen şehirde neler oluyor?

A Haber kaosun merkezi Paris sokaklarında! Savaş alanına dönen şehirde neler oluyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.07.2023 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023
ABONE OL
A Haber kaosun merkezi Paris sokaklarında! Savaş alanına dönen şehirde neler oluyor?

Fransa'da Kuzey Afrika asıllı 17 yaşındaki gencin bir polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan protestolar 4 gündür sürüyor. Sokağa çıkma yasağına rağmen göstericiler dün gece de sokaklara çıktı polisle çatıştı. Olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti. 3 binden fazla protestocu gözaltına alındı. A Haber muhabiri Ömer Aydın Paris sokaklarından son durumu aktardı.

Geçtiğimiz salı günü Paris'te "dur" ihtarına uymayan Cezayir kökenli Nahel M. polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmiş genci vuran polis memuru gözaltına alınarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Gencin ailesinden özür dileyen polis, kasten adam öldürmekle suçlanıyor.

Fransa'daki protestolar nedeniyle 3 binden fazla kişi gözaltına alınmış, kamusal alanlarda 2 bin 560 yangın çıktığı, bin 350 aracın ateşe verildiği, 234 binanın yandığı veya hasar gördüğü aktarılmıştı. Öte yandan Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti Fransa'daki protestolarda gözaltına alınan kişilerin yüzde 30'unun 18 yaş altında olduğunu söyledi. Gözaltına alınan kişilerin yaş ortalamasının 17 olduğunu belirten Bakan Moretti dün geceki protestolarda 200'den fazla polisin yaralandığını duyurdu.

Peki Fransa'da neler oluyor? Polis olayların çıkmasında nasıl bir rol oynadı? Paris sokaklarındaki son durumu A Haber muhabiri Ömer Aydın şöyle aktardı:

"Biz şu anda 2 gündür Şanzelize Caddesi üzerindeyiz. Burada oldukça değişken bir gösteri tipi var. Önceden ilan edilmeyen veya kararlaştırılmayan saman alevi gibi birden ortaya çıkan yüzlerce kişi gösterilerini yapıyorlar ve dükkanlara, mağazalara kamu binalarına, karakollara saldırı düzenliyor. Bölgede karşılıklı bir sertleşme söz konusu. Yerlerde gaz kapsüller ive plastik mermiler dolu. 2 tarafından çok sert ve bilenmiş şekilde meydana çıkıyor.

Paris'te bulunan Concorde Meydanı'nda çok büyük bir gösteri istihbaratı var. Gündüzleri pek gösteri yapılmıyor ve olay yaşanmıyor. Karanlık çöktükten sonra gösteriler ve sokak olayları başlıyor. Concorde Meydanı'ndan göstericilerin Şanzelize'ye yürüme istekleri olduğu belirtiliyor. Anında gelişen ve anında sona eren gösteriler oluyor. Bölgede çok sayıda polis aracı var ve bölgeden insanların ayrılmalarını istiyor.

Olayların 2. gününde banliyölerdeki olaylar hızlı gelişince polisler oraya kaydırıldı ve Paris sokakları boş kaldı ve büyük mağazalar, lüks butikler yağmalandı. Ülke genelinde yağma olayları oldukça artmış durumda. 10'dan fazla büyük AVM, 250'den fazla market yağmalandı. Bunun yanında 200'den fazla banka binası ateşe verildi. Tabi bu olaylar ve yağmaların turizme ciddi bir etkisi oluyor.

Burada sokağa göçmenlerin çıktığı yönünde yanlış bir anlaşılma var. Burada 2 farklı gösteri demografisi söz konusu. Sokaklarda Macron'un yönetimini, ülkedeki ırkçılığı, ayrımcılığı protesto eden buna yeter diyen bir kesim var. Bunların büyük bir kısmını muhalifler, göçmeler ve duyarlı Fransız vatandaşları oluşturuyor. Bunun yanında bir yağma olayları var. Protesto eden grupların dışında bir de yağmacı gruplar var. Burada herhangi bir ırk, köken ya da demografiden bahsedemeyiz. Bunlar yüzleri kapalı siyah giyinen bir kesim. Şunlardır bunlardır diye bir genelleme yapmayız. Buradaki ekonomik koşulların gençleri buna mecbur bıraktığına dair yorumlar yapılıyor."

A Haber kaosun merkezi Paris sokaklarında! A HABER KAOSUN MERKEZİ PARİS SOKAKLARINDA!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
’Nahel’ protestoları sürüyor! İşte vurulma anı 'NAHEL' PROTESTOLARI SÜRÜYOR! İŞTE VURULMA ANI
Macron demir yumruklu diktatör "MACRON DEMİR YUMRUKLU DİKTATÖR"
Fransa uçurumun eşiğinde! İşte olayların perde arkası FRANSA UÇURUMUN EŞİĞİNDE! İŞTE OLAYLARIN PERDE ARKASI
Paris Büyükelçisi A Haber’de PARİS BÜYÜKELÇİSİ A HABER'DE
Fransa’da kaos büyüyor! Yağma, kargaşa... FRANSA'DA KAOS BÜYÜYOR! YAĞMA, KARGAŞA...
Fransa’daki protestolarda çarpıcı gerçek FRANSA'DAKİ PROTESTOLARDA ÇARPICI GERÇEK
Yangın yerine dönen Fransa gerçeği! YANGIN YERİNE DÖNEN FRANSA GERÇEĞİ!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA