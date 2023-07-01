A Haber kaosun merkezi Paris sokaklarında! Savaş alanına dönen şehirde neler oluyor?
Fransa'da Kuzey Afrika asıllı 17 yaşındaki gencin bir polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan protestolar 4 gündür sürüyor. Sokağa çıkma yasağına rağmen göstericiler dün gece de sokaklara çıktı polisle çatıştı. Olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti. 3 binden fazla protestocu gözaltına alındı. A Haber muhabiri Ömer Aydın Paris sokaklarından son durumu aktardı.
Fransa'daki protestolar nedeniyle 3 binden fazla kişi gözaltına alınmış, kamusal alanlarda 2 bin 560 yangın çıktığı, bin 350 aracın ateşe verildiği, 234 binanın yandığı veya hasar gördüğü aktarılmıştı. Öte yandan Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti Fransa'daki protestolarda gözaltına alınan kişilerin yüzde 30'unun 18 yaş altında olduğunu söyledi. Gözaltına alınan kişilerin yaş ortalamasının 17 olduğunu belirten Bakan Moretti dün geceki protestolarda 200'den fazla polisin yaralandığını duyurdu.
Peki Fransa'da neler oluyor? Polis olayların çıkmasında nasıl bir rol oynadı? Paris sokaklarındaki son durumu A Haber muhabiri Ömer Aydın şöyle aktardı:
"Biz şu anda 2 gündür Şanzelize Caddesi üzerindeyiz. Burada oldukça değişken bir gösteri tipi var. Önceden ilan edilmeyen veya kararlaştırılmayan saman alevi gibi birden ortaya çıkan yüzlerce kişi gösterilerini yapıyorlar ve dükkanlara, mağazalara kamu binalarına, karakollara saldırı düzenliyor. Bölgede karşılıklı bir sertleşme söz konusu. Yerlerde gaz kapsüller ive plastik mermiler dolu. 2 tarafından çok sert ve bilenmiş şekilde meydana çıkıyor.
Paris'te bulunan Concorde Meydanı'nda çok büyük bir gösteri istihbaratı var. Gündüzleri pek gösteri yapılmıyor ve olay yaşanmıyor. Karanlık çöktükten sonra gösteriler ve sokak olayları başlıyor. Concorde Meydanı'ndan göstericilerin Şanzelize'ye yürüme istekleri olduğu belirtiliyor. Anında gelişen ve anında sona eren gösteriler oluyor. Bölgede çok sayıda polis aracı var ve bölgeden insanların ayrılmalarını istiyor.
Olayların 2. gününde banliyölerdeki olaylar hızlı gelişince polisler oraya kaydırıldı ve Paris sokakları boş kaldı ve büyük mağazalar, lüks butikler yağmalandı. Ülke genelinde yağma olayları oldukça artmış durumda. 10'dan fazla büyük AVM, 250'den fazla market yağmalandı. Bunun yanında 200'den fazla banka binası ateşe verildi. Tabi bu olaylar ve yağmaların turizme ciddi bir etkisi oluyor.
Burada sokağa göçmenlerin çıktığı yönünde yanlış bir anlaşılma var. Burada 2 farklı gösteri demografisi söz konusu. Sokaklarda Macron'un yönetimini, ülkedeki ırkçılığı, ayrımcılığı protesto eden buna yeter diyen bir kesim var. Bunların büyük bir kısmını muhalifler, göçmeler ve duyarlı Fransız vatandaşları oluşturuyor. Bunun yanında bir yağma olayları var. Protesto eden grupların dışında bir de yağmacı gruplar var. Burada herhangi bir ırk, köken ya da demografiden bahsedemeyiz. Bunlar yüzleri kapalı siyah giyinen bir kesim. Şunlardır bunlardır diye bir genelleme yapmayız. Buradaki ekonomik koşulların gençleri buna mecbur bıraktığına dair yorumlar yapılıyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İbn-i Sina tarifi asırlar önce vermiş! Yorgunluğu vücuttan anında def ediyor! Öyle bir dermanı var ki...
- Twitter çöktü mü son dakika, neden açılmıyor? Twitter kullanım limiti aşıldı ne demek? 1 Temmuz 2023 Twitter erişim sorunu...
- Aile Destek ödemeleri başvuruları bitti mi? Aile destek ödemeleri Temmuz ayında sürecek mi, yapılacak mı?
- Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu?
- Torba yasada detaylar netleşti! Yeni maddeler peş peşe sıralandı! Memur maaş zammı, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık sigortası...
- Emekli Temmuz maaş zammı şekillendi! Emekliye: 11.256 TL, Memura: 24.766 TL maaş! Refah payı ile 6 aylık en düşük maaş...
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2023? YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak 2023? SSK - Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
- Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak?
- Üniversite sınavı (TYT-AYT) YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçları açıklandı mı?
- Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon oranları açıklandı mı?
- Emeklinin Temmuz'da cebi dolacak! SSK - Bağkur emeklisine büyük zam müjdesi geldi! 7.500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlara yeni hesap...