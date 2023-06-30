Yangın yerine dönen Fransa gerçeği! A Haber’de çarpıcı sözler: Ektiğini biçiyor

Burada durum ektiğini biçmektir. Kendilerinin bir zaman sömürdükleri coğrafyaları karıştırmak için ellerinden gelenleri yapanların oraları sömürmek için müdahale haklarını bırakmak istemeyenlerin bu güce sahip olanların ülkelerin kendi işlerine bakmaları ve kendi meseleleri ile ilgilenmeleri kazım. Bunların Türkiye ile de meseleleri var geçmişe baktığımızda bunu görürüz. Bu ülkelerin kendi demografik yapılarına ve kendi işlerine bakması gerekir.