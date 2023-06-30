Yangın yerine dönen Fransa gerçeği! A Haber'de çarpıcı sözler: Ektiğini biçiyor
Fransa'da 17 yaşındaki gencin trafik kontrolü sırasında polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler gece boyu devam etti. Ortalık yangın yerine döndü, mağazalar yağmalandı. Paris banliyölerinde sokağa çıkma yasağı gelirken Cumhurbaşkanı Macron kriz toplantısı yaptı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan hukukçu Mustafa Kemal Çiçek ve siyaset bilimci Dr. Metin Özkan değerlendirdi.
İçişleri Bakanı Darmanin, ülke genelindeki olaylarda şu ana kadar 667 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bordo ve Lille kentlerindeki olaylara müdahale etmek için özellikle terör ve organize suçlara karşı mücadele eden RAID ismi verilen özel polis timi görevlendirildi. Ülke genelinde 5 bini Paris'te olmak üzere 40 bin polisin görevlendirildiği öğrenildi.
Peki Fransa'da neler oluyor? Olaylar nasıl durulacak? Fransa polisi neden çaresiz kaldı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan hukukçu Mustafa Kemal Çiçek ve siyaset bilimci Dr. Metin Özkan değerlendirdi.
Mustafa Kemal Çiçek'in öne çıkan sözleri:
"Fransa, İngiltere gibi demokrasinin, hukuk sisteminin insan haklarının, özgürlüklerin beşiği olduğunu iddia eder ama gerçekte böyle olmadığını görüyoruz. Fransa sokaklarındaki görüntüler ortada. Bildiğimiz kadarıyla polis tarafından öldürülen genç Kuzey Afrikalı bir genç. Fransa'nın en büyük sorunlarında biri de 5 milyona yakın nüfusa sahip bu insanların 1. sınıf vatandaş yerine konmamasıdır. Fransa'nın dünyaya teşmil etmeye çalıştığı hak ve hukuktan yararlanamıyorlar.
Burada durum ektiğini biçmektir. Kendilerinin bir zaman sömürdükleri coğrafyaları karıştırmak için ellerinden gelenleri yapanların oraları sömürmek için müdahale haklarını bırakmak istemeyenlerin bu güce sahip olanların ülkelerin kendi işlerine bakmaları ve kendi meseleleri ile ilgilenmeleri kazım. Bunların Türkiye ile de meseleleri var geçmişe baktığımızda bunu görürüz. Bu ülkelerin kendi demografik yapılarına ve kendi işlerine bakması gerekir.
Türkiye onları terör odaklarını desteklememe konusunda uyardı. Yakın zamanda terör grupları Paris sokaklarını ne hale getirdi onu da biliyoruz. Şehirler yaşanmaz hale getirdiler. Bu da bize Türkiye'nin davasında ne kadar haklı olduğunu gösteriyor."
Metin Özkan'ın canlı yayında öne çıkan değerlendirmeleri:
"Dün gece itibarıyla Fransa'da yaşanan olaylara iyi bakmak gerekir. 10 tane bina yakıldı, 2 belediye binası ateşe verildi, Citroen markasının araçları çalındı mağaza yakıldı. Bu olaylar sırasında tahliyeler oldu ve birçok insan evinden yurdundan oldu. Bu aşırı sağın yükselişi ve konsolidasyonu ile doğrudan ilişkili.
Fransa'daki olaylar biraz toplumsal yapının kozmopolit anlamıyla yakından ilişkili. Burada çok değişik milletlerden insanlar yaşam sürüyor. Türkiye 90'lı yıllardan itibaren terör olaylarından çok çekti. Fransa ve İsveç gibi ülkeler bu tarz terörist gruplarla çok fazla muhatap olmadılar. Dünya artık küresel köye dönüştüğü için dünyanın Doğu ve Batı şeklinde ayrımının zorlaştığını görüyoruz.
Fransa'daki olayların yükseleceğini kolaylıkla ifade edebiliriz. Bu olaylar aşırı sağın yükselişini ve Le Pen'in yükselişini beraberinde getirecek. Geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde Le Pen'in çok ciddi bir oy trendi yakaladığını gördük. Macron'un kötünün iyisi olarak seçildiğine dair bazı haberleri de Fransa basınında gördük. Dolayısıyla Macron'u köşeye sıkıştırıcı bir politik çizginin de Fransa'da doğusuna sahne oluyor olabilir bu olaylar.
Son 1 aydır Fransa'da terör eylemleri ve şiddet eylemleri artışa geçti. Fransa bunu kontrol etmekte zorluk çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'nı terör konusunda "Gelir sizi de vurur" ifadesinin ne kadar isabetli olduğunu görmüş oluyoruz. Fransa'nın politikalarını gözden geçirmesi ve toplumsal yapıyı kucaklayıcı bir politik çizgiye geçmesi gerekiyor."
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