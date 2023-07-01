Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin: CHP ile iş birliğinde Deva Partisi olarak biz de karşılığını alamadık
14 Mayıs seçimlerinde en ufak bir oy katkısı vermeden CHP'den 40'a yakın vekil koparmayı başaran küçük ortaklar Bay Kemal'i ti'ye almaya devam ediyor. Son olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "Seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var” derken bir açıklama da DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'den geldi. Şahin "CHP ile işbirliğinde DEVA Partisi olarak biz de karşılığını alamadık" dedi. İşte detaylar...
Ülkemiz tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Kemal Kılıçdaroğlu arkasına aldığı HDP ve PKK desteğine rağmen seçimlerde büyük bir hezimet yaşadı.
BAY KEMAL DİKTATÖRLÜĞE SOYUNDU
Seçim sonrası İmamoğlu gibi isimler Bay Kemal'e karşı bayrak açarken, Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmaya yanaşmayarak faturayı MYK ve danışmanlarına kesti.
KILIÇDAROĞLU'NDAN BİR GARİP SAVUNMA
Bu durum CHP tabanında büyük tepkiyle karşılanırken, Kılıçdaroğlu'nun ise 'hesap uzmanlığı' böylelikle çökmüş oldu.
Geride bıraktığımız günlerde fondaş Sözcü TV'de konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Siz yüzde 3 diyorsunuz. Onlara bir sorun bakalım onlar kaç diyorlar. Sonuçta elimizde böyle bir veri yok. Geldiğimiz nokta şu. 6 liderin ilk toplantısında söyledim. Bizi bir araya getirenin demokrasi olduğunu söylemiştim. Eğer Türkiye bu konumdaysa ve Türkiye bir otoriter rejimden çıkıp bir demokratik yol yakalayacaksa olay parti olayı olmaktan çıkmıştır. Olay bir Türkiye olayıdır" diyerek kendisini aklamaya çalıştı.
Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı;
Yüzde 1 bile olsa toplumsal birlikteliğin içinde olmak zorundadır. Demokrasi için bunu yapmamız gerekiyordu. Bunun için ortak liste zorunluydu. Evet milletvekilleri verdik, onlar çalıştılar, biz de çalıştık.
GRUP KURUYORLAR
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden seçimlere katılan Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi ve Saadet Partisi, Meclis'te grup kurma kararı aldı.
"EN UFAK BİR BORCUMUZ YOK"
Seçim sonrası partisinin kurultayında konuşan Meral Akşener'in 15 vekil transferine ilişkin açıklaması gündemdeyken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan açıklama geldi. Babacan, "Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var" dedi.
RESMEN DALGA GEÇİYORLAR
Babacan'ın bu açıklamaları CHP'lilerde tepkiye neden olurken konuya ilişkin bir açıklama da DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin'den geldi. Şahin yaptığı açıklamada "CHP ile işbirliğinde DEVA Partisi olarak biz de karşılığını alamadık" ifadelerini kullandı.
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