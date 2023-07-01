FRANSA’DA SOKAKLAR SAVAŞ ALANI | Fransa uçurumun eşiğinde mi? Macron koltuğundan olur mu?

Ortada polis şiddeti var ve Fransa hükümeti bunu desteklemese de sessiz kalıyor. Polis şiddeti gazetecilere de sıçradı. Fransız polisi Azerbaycanlı 2 polisi darp etti. Macron protestoların bu kadar ciddiye bineceğini düşünmüyordu ancak Almanya ziyaretini iptal etmesi artık durumun farkında olduğunu gösteriyor. Eğer Fransa'da durum farklı bir siyasi anlayışla ele alınmazsa ve turizm sezonun ortasında çok daha büyük boyutlara ulaşabilir. Hayvanat bahçesindeki salınan havyanlar konusu da var. Orası çok büyük ama bir kısmından gelen görüntüler doğru.