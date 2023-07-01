FRANSA'DA SOKAKLAR SAVAŞ ALANI | Fransa uçurumun eşiğinde mi? Macron koltuğundan olur mu?
Fransa’da geçtiğimiz günlerde Kuzey Afrikalı 17 yaşındaki genci trafik kontrolü sırasında polis tarafından vurulması sonrası ülke yangın yerine döndü. 4 gün devam eden olaylarda 492 bina hasar gördü, 2 bin araç yakıldı, 3 bin 880 yangın çıktı. Fransa'da sokaklar savaş alanı döndü ve polis protestoları bastıramayınca sokağa Fransa ordusu indi. Fransa’da polisin 17 yaşındaki genci öldürmesi Belçika'da protesto edildi. Peki Fransa uçurumun eşiğinde mi? 4 gündür devam eden protestolar Macron'u koltuğundan eder mi? Fransa'daki isyanın arka planında ne var? Olaylar tüm Avrupa'ya sıçrar mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan değerlendirdi.
Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Nanterre'de 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından öldürülmesi ülke çapında isyana sebep oldu. Adı Nahel M. olarak açıklanan gencin öldürülmesi sonrası ülkede düzenlenen protestolarda 45 bin polisin Fransa sokaklarından görev yapıyor. Ancak bölgeden gelen görüntüler savaşı andırıyor.
Peki Fransa uçurumun eşiğinde mi? 4 gündür devam eden protestolar Macron'u koltuğundan eder mi? Fransa'daki isyanın arka planında ne var? Olaylar tüm Avrupa'ya sıçrar mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın değerlendirdi.
Şuay Nilhan Açıkalın'ın öne çıkan sözleri:
"Fransa son 1,5 senedir protestolar sarmalında çıkamamış durumda. Sarı yelekliler, emekliler, çiftçiler ve son olaylar Fransa'da yaşananlar ortada. Ancak bu süreçte diğerlerinden farklı bir durum söz konusu. Göçmen kökenli bir gencin öldürülmesi durumu var ve bu genç Cezayir asıllı ve Fransa'da Cezayirli nüfusu oldukça fazla. Buradaki olaylarda gün geçtikçe polis şiddetinin arttığı bir duruma tanıklık ediyoruz. Olayların ilk gününde Macron'un eşiyle eğlendiği görüntüler büyük tepki çekti.
Protesto çağrılarına futbolcular ve sanatçılarda destek verdi. 4 günün sonunda olaylar büyüdü ve yakmalar yıkmalar yağmalar meydana geldi. Gözaltına alınanların sayısının 3 bini geçmesi yaralı sayısının artması ve görev yapan polislerin sayısının artması ilk günlerde eğlenen Macron ve hükümet tarafından ciddiye alınmayan olaylar artık ciddiye alındı.
Ortada polis şiddeti var ve Fransa hükümeti bunu desteklemese de sessiz kalıyor. Polis şiddeti gazetecilere de sıçradı. Fransız polisi Azerbaycanlı 2 polisi darp etti. Macron protestoların bu kadar ciddiye bineceğini düşünmüyordu ancak Almanya ziyaretini iptal etmesi artık durumun farkında olduğunu gösteriyor. Eğer Fransa'da durum farklı bir siyasi anlayışla ele alınmazsa ve turizm sezonun ortasında çok daha büyük boyutlara ulaşabilir. Hayvanat bahçesindeki salınan havyanlar konusu da var. Orası çok büyük ama bir kısmından gelen görüntüler doğru.
Olayların 2. gününden sonra göçmen konusunda çok hem ekonomik hem sosyal sorunlarla mücadele eden Fransa'nın içindeki birçok farklı kesim protestolara katıldı. Burada sadece göçmenler değil aynı zamanda Fransız olup ciddi ekonomik sorunlarla boğuşanlar ve daha önceki protestolara katılanlar sokakta ve destek veriyor. Süre gelen protestolar; ne yazık ki Fransa'nın yıllardır sistematik olarak uyguladığı ırkçılık İslamofobinin sonucuydu. Ancak bugün gelinen noktada olaylar Fransa'da her kesimden insanı içine alarak devam etmesi toplu bir sürece gider mi sorusunu akıllara getiriyor? Macron'da zaten olayları bu yüzden ciddiye alıyor."
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