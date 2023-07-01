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A Haber kaosun merkezi Paris sokaklarında! Savaş alanına dönen şehirde neler oluyor?

A Haber
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Giriş: 01.07.2023 22:10
Fransa'da Kuzey Afrika asıllı 17 yaşındaki gencin bir polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan protestolar 4 gündür sürüyor. Sokağa çıkma yasağına rağmen göstericiler dün gece de sokaklara çıktı polisle çatıştı. Olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti. 3 binden fazla protestocu gözaltına alındı. A Haber muhabiri Ömer Aydın Paris sokaklarından son durumu aktardı.
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A Haber kaosun merkezi Paris sokaklarında!
A Haber kaosun merkezi Paris sokaklarında!
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