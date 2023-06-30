Fransa'daki protestolarda çarpıcı gerçek! Sokaklardaki kişiler aslında kim? A Haber Paris sokaklarında...
Fransa'nın Nanterre kentinde Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücünün öldürülmesi sonrası ülke genelinde başlayan protestolar günlerdir sürerken, çok sayıda kamu binası ve aracı ateşe verildi. Çıkan olaylar sonrası binlerce kişi gözaltına alınırken, gece saatlerinde protestoların artması bekleniyor. A Haber muhabiri Ömer Aydın bölgedeki son durumu aktarırken protestolarla ilgili önemli detayları canlı yayında paylaştı. İşte detaylar...
Paris'in Nanterre banliyösünde Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücünün polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından gece saatlerinde ülkenin farklı kentlerinde çıkan olaylarda araçlar ateşe verilirken olaylar sokaklara yayıldı.
OLAYLAR SOKAKLARA YAYILDI
Nanterre kentinde, bu hafta Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücünün polis tarafından öldürülmesine tepki gösterenler, 3 gecedir ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıktı.
GECELERİ ALEV ALEV
Nael'in öldürüldüğü Nanterre kentinde dün, öğleden sonra gencin anısına düzenlenen gösteride, polis ve eylemciler arasında başlayan arbede, gece boyunca devam etti. İlk 2 gece Paris banliyölerinde yaşanan olaylar, gece başkentin göbeğine kadar sıçradı.
ÖZEL POLİS TİMİ SAHAYA İNDİ
Özellikle terör ve organize suçlarla mücadelede görev alan özel polis timi RAID Lille, Roubaix ve Bordo kentinde gece görevlendirildi.
GÖRÜNMEYEN KALABALIKLARDAN KORKUYORLAR
A Haber muhabiri Ömer Aydın Paris sokaklarındaki gelişmeleri canlı yayında aktardı.
Meydanların köşelerinde insanlar bekliyor. Fransa yönetimi de görünmeyen kalabalıklardan korkuyor. Sosyal ağların etkisinden bahsediliyor. Diğer yandan video oyunlarından gençlerin etkilendiğini söyledi Fransa yönetimi.
BÜYÜK MAĞAZARALARIN ÇOĞU YAĞMALANDI
Gece saatlerinde aniden ortaya çıkan gruplar mağazaları yağmalıyor. Zaten en zoru da bu durumun kontrolü. Bütün güvenlik güçleri banliyolara gönderildi. Paris'in merkezi böylece boş kaldı ve büyük mağazaların çoğu yağmalandı.
SOKAKTAKİLER KİM?
Karanlığın bastırmasıyla yeni protestolar olabilir. Protestocuların sayısına ilişkin bir resmi rakam yok. Burada bir yanılgı var. Polisle çatışan kesimin çok azı göçmen olan kişiler. Burada sokakta olan kişilerin çoğu sarı yeleklilerden.
NE OLMUŞTU?
Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.
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