Fransa’daki protestolarda çarpıcı gerçek! Sokaklardaki kişiler aslında kim? A Haber Paris sokaklarında...

SOKAKTAKİLER KİM?

Karanlığın bastırmasıyla yeni protestolar olabilir. Protestocuların sayısına ilişkin bir resmi rakam yok. Burada bir yanılgı var. Polisle çatışan kesimin çok azı göçmen olan kişiler. Burada sokakta olan kişilerin çoğu sarı yeleklilerden.