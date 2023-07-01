Fransa yangın yeri! İşte her şeyin başladığı o an: Kımıldama yoksa...

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI: İŞTE HER ŞEYİN BAŞLADIĞI O AN

Cenaze töreni ile gelişmeler anbean takip edilirken, öldürüldüğü sırada nahel ile aynı araçta olan bir adam polisle yaşanan o anları anlattı. nahel'in ölümü ile ilgili çok fazla yalanın olduğuna dikkat çeken adam tek niyetinin gerçekleri ortaya çıkarmak olduğunu belirtti.