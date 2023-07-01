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Fransa yangın yeri! İşte her şeyin başladığı o an: Kımıldama yoksa...

Fransa sokakları 17 yaşındaki Nahel M. isimli genç sürücünün polisin ateş açması sonucu öldürülmesinin ardından karıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkede patlak veren olaylar nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı ziyareti erteledi. Yağmalar ve kundaklamalar yaşanırken Nahel'in öldürüldüğü ana ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. İşte Fransa'nın yangın yerine dönmesine neden olan o an...

Giriş Tarihi: 01.07.2023 19:15 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 19:15
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Fransa yangın yeri! İşte her şeyin başladığı o an: Kımıldama yoksa...

Fransa'nın başkenti Paris'in Nanterre banliyösünde 17 yaşındaki Afrika kökenli gencin polis kurşunuyla ölümünün ardından başlayan şiddet olayları hız kesmeden devam ediyor. Ülke genelinde 45 bin polisin görevlendirilmesine rağmen gösterilerin 4. gecesinde de tansiyon düşmedi. Paris başta olmak üzere Lyon, Marsilya, Toulouse, Strasbourg ve diğer kentlerde sokaklara dökülen göstericiler kurdukları bariyerleri, araçları, binaları ateşe verdi, mağazaları yağmaladı.

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Fransa yangın yeri! İşte her şeyin başladığı o an: Kımıldama yoksa...

Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün gece yaşanan şiddet olayları nedeniyle gözaltına alınanların sayısının bin 311'e yükseldiği bildirildi. 79 polis memurunun ise yaralandığı kaydedildi. Kamusal alanlarda 2 bin 560 yangın çıktığı, bin 350 aracın ateşe verildiği, 234 binanın yandığı veya hasar gördüğü aktarıldı.

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Fransa yangın yeri! İşte her şeyin başladığı o an: Kımıldama yoksa...

GERGİN CENAZE TÖRENİ

Ülkede protestolar devam ederken polis tarafından vurularak öldürülen genç Nahel'in cenazesi, yaşadığı Paris'in Nanterre banliyösünde başladı.

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Fransa yangın yeri! İşte her şeyin başladığı o an: Kımıldama yoksa...

AFP'nin servis ettiği fotoğraflarda cenaze töreninin oldukça kalabalık, insanların ise gergin olduğu görüldü.

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Fransa yangın yeri! İşte her şeyin başladığı o an: Kımıldama yoksa...

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI: İŞTE HER ŞEYİN BAŞLADIĞI O AN

Cenaze töreni ile gelişmeler anbean takip edilirken, öldürüldüğü sırada nahel ile aynı araçta olan bir adam polisle yaşanan o anları anlattı. nahel'in ölümü ile ilgili çok fazla yalanın olduğuna dikkat çeken adam tek niyetinin gerçekleri ortaya çıkarmak olduğunu belirtti.