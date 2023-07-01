01 Temmuz 2023, Cumartesi
Fransa yangın yeri! İşte her şeyin başladığı o an: Kımıldama yoksa...
Fransa sokakları 17 yaşındaki Nahel M. isimli genç sürücünün polisin ateş açması sonucu öldürülmesinin ardından karıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkede patlak veren olaylar nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı ziyareti erteledi. Yağmalar ve kundaklamalar yaşanırken Nahel'in öldürüldüğü ana ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. İşte Fransa'nın yangın yerine dönmesine neden olan o an...
Giriş Tarihi: 01.07.2023 19:15 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 19:15
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