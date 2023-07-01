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Fransa'da kaos büyüyor! Yağma, kargaşa, sokak olayları... OHAL ilan edilecek mi? Macron'dan ateşi körükleyen adım

Fransa'da 17 yaşındaki Müslüman gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan sokak olayları giderek şiddetleniyor. Gözaltı sayısı bini aşarken; yüzlerce mağaza yağmalandı, sokaklar adeta yangın yerine döndü. Fransız polisinin olayları bastırmakta yetersiz kalmasının ardından zırhlı araçlar da sokaklara indi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepkiler sürerken, ülke adım adım OHAL'e doğru gidiyor. Fransa'da yaşanan olayların ardından Türkiye de ülkeye seyahat uyarısı yaptı. İşte Fransa'da son durum...

Giriş Tarihi: 01.07.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 08:58
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Fransa’da kaos büyüyor! Yağma, kargaşa, sokak olayları... OHAL ilan edilecek mi? Macron’dan ateşi körükleyen adım

Fransa adeta yanıyor! Başkent Paris'in banliyösü Nanterre'de 27 Haziran'da bir polis memurunun içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açması sonucu 17 yaşındaki sürücü Nael M.'e kolundan ve göğsünden vurularak öldürüldü.

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Fransa’da kaos büyüyor! Yağma, kargaşa, sokak olayları... OHAL ilan edilecek mi? Macron’dan ateşi körükleyen adım

Nael M.'nin vurulduğu anlara ait amatör kamera kayıtlarının sosyal medyaya yayılmasının ve polisin basına verdiği ilk bilgilerle çelişmesinin ardından olay ülke gündemine oturdu.

Sürücüye ateş açan polisin, aynı gün "kasten adam öldürme" gerekçesiyle gözaltına alınması, Nael M.'nin yaşadığı Nanterre'de gençlerin sokağa çıkmasına engel olamadı. Ülkede 1000'den fazla gözaltı yaşanırken 2000'e yakın araç kundaklandı.

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Fransa’da kaos büyüyor! Yağma, kargaşa, sokak olayları... OHAL ilan edilecek mi? Macron’dan ateşi körükleyen adım

MACRON'A TEPKİLER DİNMİYOR
Olaylar sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşinin İngiliz müzisyen Elton John'un konserine gitmesi büyük tepki çekti. Tepkiler devam ederken Macron yaptığı açıklama ile alevleri körükledi.

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Fransa’da kaos büyüyor! Yağma, kargaşa, sokak olayları... OHAL ilan edilecek mi? Macron’dan ateşi körükleyen adım

Macron, İçişleri Bakanlığında ülkede çıkan olaylarla ilgili yapılan kriz birimi toplantısında yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız son iki gece, kabul edilemez ve savunulamaz bir durumun parçası. Hiçbir şey şiddeti meşrulaştıramaz. Özellikle de bu şiddet kamu binalarına, belediye binalarına, karakollara, okullara saldırmaktan, dükkanları yağmalamaktan geçiyorsa." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Macron, Nael M.'nin ölümünden siyasi çıkarım yapmak isteyenler olduğunu savunarak "Bu durumu ve anı kullanarak kargaşa yaratmaya ve kurumlarımızı saldırmaya çalışanları kınıyorum." ifadesini kullandı.

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Fransa’da kaos büyüyor! Yağma, kargaşa, sokak olayları... OHAL ilan edilecek mi? Macron’dan ateşi körükleyen adım

İPTALLER YASAKLAR ARTIRILDI
Bu şiddet olaylarının meşru bir tarafı olmadığını ifade eden Macron, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in sahada ek önlemler alacağını belirtti.

Emmanuel Macron, belediye binalarını ve vatandaşları korumak için özellikle en hassas vilayetlerde birçok şenliği ve gösteriyi iptal etme kararı aldıklarını söyledi.