01 Temmuz 2023, Cumartesi
Fransa'da kaos büyüyor! Yağma, kargaşa, sokak olayları... OHAL ilan edilecek mi? Macron'dan ateşi körükleyen adım
Fransa'da 17 yaşındaki Müslüman gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan sokak olayları giderek şiddetleniyor. Gözaltı sayısı bini aşarken; yüzlerce mağaza yağmalandı, sokaklar adeta yangın yerine döndü. Fransız polisinin olayları bastırmakta yetersiz kalmasının ardından zırhlı araçlar da sokaklara indi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepkiler sürerken, ülke adım adım OHAL'e doğru gidiyor. Fransa'da yaşanan olayların ardından Türkiye de ülkeye seyahat uyarısı yaptı. İşte Fransa'da son durum...
Giriş Tarihi: 01.07.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 08:58
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