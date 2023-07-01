Fransa’da OHAL ilan edilir mi? Paris Büyükelçisi Ali Onaner A Haber’de

FRANSA'DA ETNİK AYRIMCILIK MI VAR?

Burada iki olayı ayrı değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Fransa'da göçmenler konusu çok hassas bir konu. Fransa en çok göç alan Batı Avrupa ülkelerinden birisi. Geçmiş yıllardan bu yana özellikle Kuzey Afrika ülkelerinden çok sayıda göç almış bir ülke. Bu göçmenleri entegre etme konusunda en uygun adımları atamadığı yönünde yer yer eleştirilen bir ülke. Bu işin bir boyutu. Diğer taraftan 27 Haziran'da hayatını kaybeden bu genç Cezayir asıllı ama bu olayda bu gencin Cezayir asıllı olduğu için veya yabancı kökenli olduğu için ırkçı bir dürtüyle hedef alındığını gösterecek bir veri yok şu anda. Bu olayı bir ırkçı olay şeklinde yorumlamak yanlış olur. Veya göçmenlere yönelik bir saldırı olarak yorumlamak yanlış olur ama toplumda göçmen konusu hassas bir konu olduğu için tabii ki aynı kökene sahip Fransız vatandaşlarının ilave bir hassasiyet göstererek bu olaya tepkilerini dile getirmeleri de şaşırtıcı değil.

TÜRK VATANDAŞLARINDAN GÖZALTINA ALINANLAR VAR MI?

Şu an itibariyle bize ulaşan böyle bir bilgi yok. Eğer gözaltına alınan bir vatandaşımız olsa ve bu vatandaşımızın Fransız vatandaşlığı bulunmasa Fransız makamlarının bize büyükelçiliğimize başkonsolosluklara bilgi verme yükümlülüğü var. Ama eğer Fransız vatandaşlığı da varsa böyle bir yükümlükleri yok Fransız makamlarının. Vatandaşlarımız bir yakınlarının gözaltına alındığı bilgisi olması halinde bizimle temasa geçebilirler. Şu an itibariyle bu yönde bir temas destek talebi almış değiliz. Böyle bir olayın yaşanmamasını da umuyoruz.

SEYAHAT UYARISI

Nitekim bunu gözeterek dikkate alarak dün akşam üstü büyükelçiliğimiz tarafından bir seyahat uyarısı açıklaması yapıldı.

Bu açıklamada Fransa'da bulunan veya Fransa'ya seyahat etmeyi öngören vatandaşlarımızın olayların yaşandığı bölgelerden uzak durması çağrısında bulunduk.

Bizlere 24 saat ulaşabilecekleri bilgisini verdik.