Fransa'da OHAL ilan edilir mi? Paris Büyükelçisi Ali Onaner A Haber'de
Son dakika haberi... Fransa'daki Türk vatandaşları için hangi uyarılar var? Paris Büyükelçisi Ali Onaner A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Fransa'da 17 yaşındaki Müslüman gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan sokak olayları giderek şiddetleniyor.
Gözaltı sayısı bini aşarken; yüzlerce mağaza yağmalandı, sokaklar adeta yangın yerine döndü.
Peki Fransa'da son durum ne? Fransa'daki Türk vatandaşları için hangi uyarılar var? Paris Büyükelçisi Ali Onaner A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
27 Haziran'da bir trafik kontrolü sırasında polisin ateş açması sonucunda 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Buna Fransa genelinde ilk dakikalardan itibaren çok büyük tepki gösterildi. Bu tepkilerin sebebi bu polis müdahalesinin orada bulunan farklı şahıslar tarafından çekilmiş videoları sosyal medyaya yayıldı. Burada polislerin ilk ifade ettikleri gibi bir meşru müdafa görüntüsü olmadığı izlenimi edinildi. Buna bağlı olarak da çok geniş kitlesel bir tepki oluştu.
2005 YILINDA DA YAŞANMIŞTI
Burada 2005 tarihini de hatırlamakta fayda var. Fransa'da o dönemde yine polis müdahalesinden kaçan 2 genç hayatını kaybetmişti ve uzun süre devam eden büyük toplumsal tepkiler yaşanmıştı.
27 Haziran'dan sonra Fransız makamları da bu konuya ciddiyetle eğildiklerini gösterme çabası içerisinde oldular. Nitekim bundan 2 gün önce savıclıktan yapılan açıklamada bu olaydan sorumlu polis memurunun tutuklu yargılanmak üzere gözaltına alındığı ve ilk tespitlerde bu gencin öldüğü olayda polisin meşru müdafa şarlatının oluşmadığı izleniminin edinildiği savcılık tarafından duyuruldu. Bu açıklamalar muhtemelen tepkileri yatıştırmaya yönelik olarak da düşünülmüştü.
FRANSA'DA OHAL İLAN EDİLİR Mİ?
Ayrıca dün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Macron başkanlığında bir kriz merkezi toplantısı yapıldı. Burada önümüzdeki günler için bu tepkileri bu olayları yatıştırmaya yönelik önlemler görüşüldü. Önlem seçenekleri arasında OHAL uygulanması seçeneği de vardı. Dün bu seçenek tercih edilmedi.
Ama biraz önce muhabiriniz Ömer Bey'in de değindiği gibi etkili olan başka bir önlem tercih edildi dün akşamdan itibaren uygulandı. Bu da Fransa genelinde toplu ulaşımın 9'dan itibaren sonlandırılması bu özellikle olaylara karışan insanların toplanmasını geç saatlerde toplanmasını caydırmaya yönelikti. Ayrıca bir diğer etkisi de geç saatlerde hedef alınan zarar verilen yakılan otobüslerin tramvayların bu saatlerde kullanımda olmamasını da sağladı.
Bu yaşananlar acı bir kayıp muhtemelen polisin de ciddi sorumluluğu ortaya çıkacak şekilde yaşanmış olan acı bir kayıba toplumun ciddi tepkisi. Ama bu tepki gösterilirken burada toplumdaki başka tepkilerin endişelerin veya başka eğilimlerin de yansıdığını yansıtıldığını düşünmek mümkün. Dolayısıyla bir münferit olaydan başlayan doğal toğlumsal tepki toplumdaki diğer bazı tepkiler beklentilerle de birleşerek daha büyük bir boyut kazandı.
FRANSA'DA ETNİK AYRIMCILIK MI VAR?
Burada iki olayı ayrı değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Fransa'da göçmenler konusu çok hassas bir konu. Fransa en çok göç alan Batı Avrupa ülkelerinden birisi. Geçmiş yıllardan bu yana özellikle Kuzey Afrika ülkelerinden çok sayıda göç almış bir ülke. Bu göçmenleri entegre etme konusunda en uygun adımları atamadığı yönünde yer yer eleştirilen bir ülke. Bu işin bir boyutu. Diğer taraftan 27 Haziran'da hayatını kaybeden bu genç Cezayir asıllı ama bu olayda bu gencin Cezayir asıllı olduğu için veya yabancı kökenli olduğu için ırkçı bir dürtüyle hedef alındığını gösterecek bir veri yok şu anda. Bu olayı bir ırkçı olay şeklinde yorumlamak yanlış olur. Veya göçmenlere yönelik bir saldırı olarak yorumlamak yanlış olur ama toplumda göçmen konusu hassas bir konu olduğu için tabii ki aynı kökene sahip Fransız vatandaşlarının ilave bir hassasiyet göstererek bu olaya tepkilerini dile getirmeleri de şaşırtıcı değil.
TÜRK VATANDAŞLARINDAN GÖZALTINA ALINANLAR VAR MI?
Şu an itibariyle bize ulaşan böyle bir bilgi yok. Eğer gözaltına alınan bir vatandaşımız olsa ve bu vatandaşımızın Fransız vatandaşlığı bulunmasa Fransız makamlarının bize büyükelçiliğimize başkonsolosluklara bilgi verme yükümlülüğü var. Ama eğer Fransız vatandaşlığı da varsa böyle bir yükümlükleri yok Fransız makamlarının. Vatandaşlarımız bir yakınlarının gözaltına alındığı bilgisi olması halinde bizimle temasa geçebilirler. Şu an itibariyle bu yönde bir temas destek talebi almış değiliz. Böyle bir olayın yaşanmamasını da umuyoruz.
SEYAHAT UYARISI
Nitekim bunu gözeterek dikkate alarak dün akşam üstü büyükelçiliğimiz tarafından bir seyahat uyarısı açıklaması yapıldı.
Bu açıklamada Fransa'da bulunan veya Fransa'ya seyahat etmeyi öngören vatandaşlarımızın olayların yaşandığı bölgelerden uzak durması çağrısında bulunduk.
Bizlere 24 saat ulaşabilecekleri bilgisini verdik.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Temmuz ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Temmuz ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu?
- Torba yasada detaylar netleşti! Yeni maddeler peş peşe sıralandı! Memur maaş zammı, 3600 kısmi emeklilik, Bağkur tescil affı, staj ve çıraklık sigortası...
- Emekli Temmuz maaş zammı şekillendi! Emekliye: 11.256 TL, Memura: 24.766 TL maaş! Refah payı ile 6 aylık en düşük maaş...
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2023? YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak 2023? SSK - Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
- Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak?
- Üniversite sınavı (TYT-AYT) YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçları açıklandı mı?
- Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon oranları açıklandı mı?
- Emeklinin Temmuz'da cebi dolacak! SSK - Bağkur emeklisine büyük zam müjdesi geldi! 7.500 - 8.000 - 9.000 TL maaş alanlara yeni hesap...
- AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? AÖL. 3 dönem sınavları nasıl, online mı yapılacak?
- Vergi borç yapılandırma ne zaman bitecek? Vergi borç yapılandırma son gün ne zaman bitiyor?
- 2002-2008-2010-2014 sonrası emeklilik tablosu güncellendi! EYT ile prim -yaş listesi değişti! 45-46-47-48 yaşında emeklilik...