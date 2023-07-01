01 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Fransa’daki olayların perde arkası! A Haber’de çarpıcı yorum: Macron demir yumruklu diktatör

Fransa’daki olayların perde arkası! A Haber’de çarpıcı yorum: Macron demir yumruklu diktatör

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.07.2023 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023
ABONE OL
Fransa’daki olayların perde arkası! A Haber’de çarpıcı yorum: Macron demir yumruklu diktatör

Fransa'da 17 yaşındaki gencin bir polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan protestolar dört gündür sürüyor. Sokağa çıkma yasağına rağmen göstericiler gece de sokaklara çıktı polisle çatıştı. 2 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce protestocu gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı üç bine yaklaştı. Peki Fransa neden bu hale geldi? Ülke nasıl yangın yerine döndü? Yaşanan olayların perde arkasında neler var? Fransa Cumhurbaşkanı Macro ne planlıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.

Fransa'da 17 yaşındaki bir gencin polis tarafından vurulmasının ardından başlayan olaylar 4 gündür devam ediyor. Sokak olaylarının engellenmesi için ülke genelinde toplu taşıma seferleri durduruldu. Bazı bölgelerdeki eğlence ve festivaller de iptal edildi.

Göstericiler arasında çok sayıda genç ve çocuk olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Macron ise ailelere, "Çocuklarınızı evde tutun" diye seslendi. 1 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda gözaltı sayısı 1300'ü aşarken, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ülkede neden OHAL ilan edilmediği sorusuna yanıt verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, devam eden olaylar nedeniyle 2-4 Temmuz'da Almanya'ya yapacağı ziyareti erteledi.

Peki Fransa neden bu hale geldi? Ülke nasıl yangın yerine döndü? Yaşanan olayların perde arkasında neler var? Fransa Cumhurbaşkanı Macro ne planlıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.

Prof. Dr. Esat Arslan'ın canlı yayında öne çıkan sözleri:

"Bu olayların Avrupa sıçramasını bırakın özellikle milliyetçilik akımının yükselmesinde bunun neden olduğunu ifade etmek istiyorum. Ekonomik zorluklarla başlayan (sarı yelekliler protestosu çevre vergisi ile başlamıştı.) bir takım gelişmeler. Fransa ve Macron'un durumunu çok doğru yansıtamıyoruz. Sarı yelekler Macron'un fark edilmesi için giyinilmişti. Fransa halkı ekonomik ve siyasal sorunların çözümünde dikkat alınmak istiyor. Ancak Macron halkın taleplerini dikkate almıyor.

Bize bu adam çok yanlış tanıtılıyor. Macron aslında demir yumruklu diktatördür. Kanun hükmündeki kararnamelerle halkı dikkate almadığı gibi vatandaşlarının üzerine gidiyor. Macron adete yangının üzerine benzin ile giden bir adam figürüdür. Beyaz Fransızların ona küçük Napolyon demelerinin ardında bu diktatör halleri vardır. Yani Macron doğrudan doğruya ölüm emrini veriyor. Yani Paris'in yanmasını Roma'nın yanmasını seyreden Neron vari hareketler sergiliyor.

Fransa cumhurbaşkanı Macron olayların olduğu konser veren ve müzik hayatını bitiren Elton John ile fotoğraf çektiriyor. Halk bunlarla boğuşurken bu tip siyasi figürler buradan uzak şekilde böyle hareketler sergiliyor. Burada ekonomi ile boğuşan bir halkı isyana iten bir durum var. Sarı yelekliler, emeklilerin isyanı, çiftçilerin Paris'e yürümesi sonunda bu olaylar yaşandı.

Mesala Alamanya'da Neonazi grupların yaptıklarını tam olarak yansıtamıyoruz. Almanya'da bu işlerle yakinen ilgileniyor. 17 yaşındaki Kuzey Afrikalı gencin ölüşü bir 3. nesil travmatolojisinin tam olarak kendisidir. Soykırıma tabi tutulmuş nesillerin travmatolojik olayları 3. nesilden sonra başlıyor. İşte bu yüzden gençler sokakta görünüyor. Fransa 2. Dünya Savaşı'nda fırsattan istifa ederek büyük katliamlar yaptı. Cezayirliler burada 3. nesilden sonra alana inmiştir.

Buradaki yaşanalar, Müslüman halkın Fransız faşizmine karşı (faşizm kelimesini seçerek ve bilinçli şekilde ifade ediyorum) öfkesini simgelemektedirler. "Macron'un yerine Le Pen gelebilir mi?" diye birtakım sorular oluyor. Le Pen gelse durum çok daha beter olacaktır. Çünkü çok sert bir milliyetçi akımın temsilcisidir. Ancak Macron koltuğunu asla bırakmaz. Bu durum istifa ile sonuçlanmaz."

Macron demir yumruklu diktatör "MACRON DEMİR YUMRUKLU DİKTATÖR"
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fransa uçurumun eşiğinde! İşte olayların perde arkası FRANSA UÇURUMUN EŞİĞİNDE! İŞTE OLAYLARIN PERDE ARKASI
Paris Büyükelçisi A Haber’de PARİS BÜYÜKELÇİSİ A HABER'DE
Fransa’da kaos büyüyor! Yağma, kargaşa... FRANSA'DA KAOS BÜYÜYOR! YAĞMA, KARGAŞA...
Fransa’daki protestolarda çarpıcı gerçek FRANSA'DAKİ PROTESTOLARDA ÇARPICI GERÇEK
Yangın yerine dönen Fransa gerçeği! YANGIN YERİNE DÖNEN FRANSA GERÇEĞİ!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA