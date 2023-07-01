Fransa’daki olayların perde arkası! A Haber’de çarpıcı yorum: Macron demir yumruklu diktatör

Prof. Dr. Esat Arslan'ın canlı yayında öne çıkan sözleri:

"Bu olayların Avrupa sıçramasını bırakın özellikle milliyetçilik akımının yükselmesinde bunun neden olduğunu ifade etmek istiyorum. Ekonomik zorluklarla başlayan (sarı yelekliler protestosu çevre vergisi ile başlamıştı.) bir takım gelişmeler. Fransa ve Macron'un durumunu çok doğru yansıtamıyoruz. Sarı yelekler Macron'un fark edilmesi için giyinilmişti. Fransa halkı ekonomik ve siyasal sorunların çözümünde dikkat alınmak istiyor. Ancak Macron halkın taleplerini dikkate almıyor.