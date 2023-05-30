Yeni dönemin şifreleri neler? AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir A Haber’de

BAŞKAN ERDOĞAN'IN HEDEF ALAN MANŞETLER

Bu sadece bir Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu yarışı değildi, 6'lı masayı kast ederek söylemiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada tüm dünya ve tüm dünya basınına karşı verilen mücadele ortaya koydu. Bu 2 rakip arasındaki siyasal bir yarış değildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan gazete manşetleri, dergi kapakları ortada. Burada dünyaya karşı verilen yarış vardı. Türk milleti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahip çıktı. Millet ile teşkilat ile girilen ve kazanılan bir yarıştı.