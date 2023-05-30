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Yeni dönemin şifreleri neler? AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir A Haber’de

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 30.05.2023 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
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Yeni dönemin şifreleri neler? AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir A Haber’de

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir A Haber ekibinden Tülay Ağaoğlu'nun konuğu oldu seçim sonuçlarını değerlendirdi. Ayşe Keşir, “Sadece Kılıçdaroğlu’na karşı verilen bir yarış değildi. Seçmen Batı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef almasını gördü. Milletimiz ekonomide atılan adımların farkında. Seçimde zaferi kazanmak sadece ajans işiyle olmuyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sandık başına gitti ve kararını verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2 milyon 200 binden fazla oy farkıyla tekrar cumhurbaşkanı seçildi. Millet güven ve istikrarı tercih etti. Başkan Erdoğan'ın seçim zaferi yurt genelinde büyük coşkuyla kutlandı. Vatandaşlar Balkon Konuşması için Külliye'ye akın etti.

Seçimin galibi olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ekonomiden siyasete çok önemli mesajlar verirken kazananın Türkiye olduğunu 85 milyon vatandaş olduğunu ve Türkiye Yüzyılı'nın başladığını söyledi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir A Haber ekibinden Tülay Ağaoğlu'nun konuğu oldu seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Ayşe Keşir'in açıklamalarından öne çıkan sözler:

"AK Parti'de bu dönem 50 kadın milletvekili yüzde 20 rakamına ulaştık. AK Parti'nin kurulduğundan beri devam eden ve sürekli olarak artan bir milletvekili katılım oranı var. Bu AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok önemli bir başarısıdır. Türkiye'de Meclis kurulduğundan beri kadın vekil oranı yüzde 4 civarındaydı. AK Parti bunu kademli olarak yükselten tek partidir.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN HEDEF ALAN MANŞETLER

Bu sadece bir Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu yarışı değildi, 6'lı masayı kast ederek söylemiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada tüm dünya ve tüm dünya basınına karşı verilen mücadele ortaya koydu. Bu 2 rakip arasındaki siyasal bir yarış değildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan gazete manşetleri, dergi kapakları ortada. Burada dünyaya karşı verilen yarış vardı. Türk milleti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahip çıktı. Millet ile teşkilat ile girilen ve kazanılan bir yarıştı.

NEDEN ERDOĞAN SEÇİLDİ?

Türk halkı burada oynanan oyunları gördü. Milletimiz vatanın bölünmez bütünlüğüne karşı son derece hassas bu konuda birilerinin dışarından oyun kurmalarından rahatsızlığını seçmen net ifade etti ve bunu sandığa yansıttı. Biden kendi ülkesinde seçim kampanyası yaparken Türkiye'de muhalefeti destekleyip Erdoğan'ın devirmek üzerinde çalışma yürüttü. İşte tüm bunları üst üste koyduğunuzda seçmen çok iyi bir okuma ve değerlendirme yaptı.

Vatandaş pandemiden sonra başlayan ekonomik dalganın Türkiye üzerindeki etkilerini fark etmiş durumda bunun yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alım gücünü artırmak için ortaya koyduğu çabanın da farkında. EYT, emekli maaşları, asgari ücret gibi çalışmaların vatandaş farkında. Ben görevim gereği sahada olan vekilim 1 yılda 62 ile gittim. Bizim saha gördüğümüz buydu. Düzelirse Tayyip Erdoğan ile düzelir düşüncesini biz sahada gördük.

Seçimin resmi sonuçları açıklanmadan peş peşe dünyadan tebrik mesajlarının gelmesi Türkiye'nin diplomatik başarısıdır. Milletin liderine sahip çıkmasıyla bir noktaya gelindi. Karşılarına tek başlarını Tayyip Erdoğan'ı almadıklarını gördüler. Tayyip Erdoğan bir milletin yüzde 52'sinden fazlasının desteklediği alan bir lider. Bu aynı zamanda Türk milletinin zaferidir."

Seçim ajansla kazanılmaz! PEŞ PEŞE TEBRİKLERİN PERDE ARKASI! MİLLETİN ZAFERİ
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