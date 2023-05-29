Jahrein adıyla bilinen Ahmet Sonuç'tan Kılıçdaroğlu'na salvolar! 'Türkiye'nin diktatör lideri' olarak tanımlayıp istifaya çağırdı
Ülkemiz tarihinin en kritik seçimlerinden birini geride bırakırken Başkan Erdoğan ikinci turda aldığı yüzde 52,18'lik oy oranı ile rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak yeni bir zafere imza attı. Bugüne kadar katıldığı her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından kameralar karşısına geçerek "Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" ifadeleriyle istifa etmeyeceğinin sinyalini verdi. Bu durum CHP'ye gönül veren kişilerde rahatsızlık yaratırken sosyal medyada yaptığı yayınlarla tanınan Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, Kılıçdaroğlu'na isyan etti. Kılıçdaroğlu'nu "Türkiye'nin diktatör lideri" olarak tanımlayan Jahrein "Kahvehanede bu kadar rezil yancı oraletçi bulamazsın! Düşmüyor yakamızdan!" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaptı. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,18'lik oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.
İLK TURDA YÜZDE 49,5
Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde ise Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce ile seçim yarışına girdi ancak adaylardan İnce, seçime 3 gün kala adaylıktan çekildi.
İlk turda geçerli 54 milyon 796 bin 49 oydan 27 milyon 133 bin 849'unu alan Erdoğan, yüzde 49,25 ile seçimi önde tamamladı. Kılıçdaroğlu 24 milyon 595 bin 178 oy ile yüzde 44,88, Oğan 2 milyon 831 bin 239 oy ile yüzde 5,17 ve adaylıktan çekilmesine rağmen seçim pusulasında yer alan İnce, 235 bin 783 oy ile yüzde 0,43 oranına ulaştı.
ZAFER İKİNCİ TURDA GELDİ
Adaylar yüzde 50'den 1 oy fazlasını alamadığı için 14 Mayıs seçimlerinde en fazla oyu alan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda yeniden seçmenin karşısına çıktı.
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda kesin olmayan sonuçlara göre, yüzde 52,16 ile 27 milyon 725 bin 131 oy alan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı olurken rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,84 ile 25 milyon 432 bin 951 oy aldı.
KILIÇDAROĞLU İSTİFAYI REDDETTİ
Kılıçdaroğlu girdiği onlarca seçim gibi bu seçimi de kaybederken seçimler sonrası kameralara karşısına geçip "Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" ifadeleriyle istifa etmeyeceğinin sinyalini verdi.
BU KARAR TEPKİYLE KARŞILANDI
Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı sosyal medyada ve CHP'li isimler arasında tepki toplarken CHP'nin fonladığı Sözcü TV'de Fatih Portakal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti.
PORTAKAL: ARTIK TORUNLARINIZA BAKIN
Portakal yaptığı açıklamada "Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için oy verdim. Çünkü siyaset üstü bir konuma geldiniz ama artık siz bu partiden gitmelisiniz. Yerel seçim diyerek ertelememeniz gerekiyor. Seçime giren değil kazanan bir lider olmanız gerekiyor. Her seçime giriyorsunuz kaybedediyorsunuz, bu önemli bir seçimdi sizin için ve bu önemli seçimi kaybettikten sonra bir daha şansınızın olmaması gerekiyor. Sizin ayrılıp çocuklarınaza, eşinize, torunlarınıza vakit harcamanız gerekiyor. Başka insanlara bu koltuğu vermeniz gerekiyor." dedi.
Diğer yandan CHP'ye yakınlığıyla bilinen ve sosyal medya üzerinden yayın yapan Jahrein adıyla bilinen Ahmet Sonuç sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.
Sonuç yaptığı paylaşımda Türkiye'deki diktatör liderinin Kılıçdaroğlu olduğunu ifade ederken "Düşmüyor yakamızdan" ifadeleriyle Bay Bay Kemal'e tepki gösterdi.
İşte Jahrein'in paylaşımı:
"Bu ülkenin diktatör lideri Erdoğan değil! Kılıçdaroğlu'nun ta kendisi. Erdoğan en azından tabanı tarafından sayılıyor, seviliyor. Kılıçdar'a aday olma dedik, oldu. Seçimi kaybetti. Hala gitmiyor. Kahvehanede bu kadar rezil yancı oraletçi bulamazsın! Düşmüyor yakamızdan!"
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