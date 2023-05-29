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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Başkan Erdoğan'a tebrik! Türkiye ile Mısır arasında büyükelçi atanacak

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Giriş Tarihi: 29.05.2023 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’den Başkan Erdoğan’a tebrik! Türkiye ile Mısır arasında büyükelçi atanacak

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı.

2013'ten beri maslahatgüzar seviyesinde olan Türkiye-Mısır ilişkileri 10 yıl sonra yeniden zirveye çıkıyor.

SİSİ, BAŞKAN ERDOĞAN'I ARADI VE TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi görüşmede, Başkan Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ DERİNLEŞECEK

Liderler, ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meseleleri ele aldı.

TÜRKİYE İLE MISIR ARASINDA BÜYÜKELÇİ ATANACAK

Bu kapsamda görüşmede iki lider, karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı.

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