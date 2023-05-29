Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’den Başkan Erdoğan’a tebrik! Türkiye ile Mısır arasında büyükelçi atanacak

2013'ten beri maslahatgüzar seviyesinde olan Türkiye-Mısır ilişkileri 10 yıl sonra yeniden zirveye çıkıyor.

SİSİ, BAŞKAN ERDOĞAN'I ARADI VE TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi görüşmede, Başkan Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.