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BM Genel Sekreteri Guterres, Başkan Erdoğan'ı tebrik etti! "Türkiye ile BM arasındaki iş birliğini dört gözle bekliyorum"

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Giriş Tarihi: 29.05.2023 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023
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BM Genel Sekreteri Guterres, Başkan Erdoğan’ı tebrik etti! Türkiye ile BM arasındaki iş birliğini dört gözle bekliyorum

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre yeniden Türkiye'nin Cumhurbaşkanı seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini tebrik etti. Guterres yazılı açıklamada, "Türkiye ile BM arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesini dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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