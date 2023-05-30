Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay A Haber’de! Yeni Kabine ne zaman belli olur?

KILIÇDAROĞLU İSTİFA EDER Mİ?

Bunun vazgeçilmez bir sonuç olduğunu düşünüyoruz biz. İttifakın biz dağıldığın düşünüyoruz aslında. Çatırdamaya başladı demiştik seslerini duymaya başladık dolayısıyla yakında bütün Türkiye de duyacaktır. İstifa eder etmez o onların iç süreci ama biz şunu görüyoruz çok ciddi bir sorgulamadan geçeceklerini görüyoruz.

Türkiye'nin en büyük sorunu muhalefetsizliktir zaten. Kaliteli bir muhalefet olmayışıdır.

KENDİ İÇLERİNDE YARIŞIN BAŞLADIĞINA İŞARETTİR

Tabanı olmayan partiler Meclis'te 40 vekil ile temsil ediliyor. CHP boyutundan baktığınızda sorgulanması gerken ve zaten sorgulanan bir durum bu da. Bu sorgulamalar devam edecek. Belediye başkanlarından birisi baba oğul ilişkisi diye millete sunmaya çalıştıkları bizim de ısrarla tüm diğer alanlarda samimi değiller diye ifade ettiğimiz sonucu hemen bir gün sonrasında gördük. Bu kendi içlerindeki yarışın da başladığı ile alakalı bir işarettir.

Zaten açılmış bir bayrak vardı yeniden dalgalandırmaya başladılar. İmamoğlu dediğiniz olay da zaten projeden ibarettir. O da gelip geçecektir.