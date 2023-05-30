Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay A Haber'de! Yeni Kabine ne zaman belli olur?
Son dakika haberi... Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? Türkiye Yüzyılı nasıl şekillenecek? Yeni dönemin yol haritası nasıl olacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.
28 Mayıs seçimleri geride kaldı. Millet güven ve istikrarı tercih etti. Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.
Peki sonuçlar kime ne mesaj verdi? Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? Türkiye Yüzyılı nasıl şekillenecek? Yeni dönemin yol haritası nasıl olacak? Yeni Kabine ne zaman belli olur? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
BAŞKAN ERDOĞAN'IN 2023 ZAFERİ
Kazananın ve kaybedenin kim olduğu belli aslında. Kazanan Türkiye olmuştur. Biz bunu öncesinde de söyledik. Cumhurbaşkanımızın kazanması durumunda Türkiye'nin kazanacağını ve Türkiye'de de her kesimin kazanacağını ifade etmiştik ve bu böyle de oldu.
Bunun böyle olduğunu da çok yakın gelecekte de tüm vatandaşlarımız da görecek. Aslında bunu dünya da görmeye başladı.
DÜNYA DA KAZANMIŞTIR
Aynı zamanda kazananlara baktığımız zaman dünya da kazanmıştır: Dünyada en tecrübeli lider olması ve aynı zamanda da saygın bir yerinin bulunması diğer ülkeler nezdinde BM nezdinde ve diğer ülke liderleri arasında dünya barışı açısından da dünyadaki köklü sorunların çözümüne yönelik de bir fırsat penceresi açmakta.
Burada hem Türkiye'nin hem de dünyanın kazandığını görüyoruz.
Demokratik olgunluk açısından kazanan Türkiye olmuştur.
MUHALEFET BİR SORGULAMA YAPMALI
Muhalefete baktığımızda ikinci turda da aynı şeyi yaptıklarını görüyoruz. Kendilerini sorgulamaktan ziyade neyi yanlış yaptıklarını sorgulamaktan ziyade milletimizi anlamaya çalışmaktan ziyade suçlamaya dönük üstenci bir yaklaşıma dönük ve hor gören bir tavırla yaklaştığı zaman milletimiz bunun cevabını çok net veriyor.
KILIÇDAROĞLU İSTİFA EDER Mİ?
Bunun vazgeçilmez bir sonuç olduğunu düşünüyoruz biz. İttifakın biz dağıldığın düşünüyoruz aslında. Çatırdamaya başladı demiştik seslerini duymaya başladık dolayısıyla yakında bütün Türkiye de duyacaktır. İstifa eder etmez o onların iç süreci ama biz şunu görüyoruz çok ciddi bir sorgulamadan geçeceklerini görüyoruz.
Türkiye'nin en büyük sorunu muhalefetsizliktir zaten. Kaliteli bir muhalefet olmayışıdır.
KENDİ İÇLERİNDE YARIŞIN BAŞLADIĞINA İŞARETTİR
Tabanı olmayan partiler Meclis'te 40 vekil ile temsil ediliyor. CHP boyutundan baktığınızda sorgulanması gerken ve zaten sorgulanan bir durum bu da. Bu sorgulamalar devam edecek. Belediye başkanlarından birisi baba oğul ilişkisi diye millete sunmaya çalıştıkları bizim de ısrarla tüm diğer alanlarda samimi değiller diye ifade ettiğimiz sonucu hemen bir gün sonrasında gördük. Bu kendi içlerindeki yarışın da başladığı ile alakalı bir işarettir.
Zaten açılmış bir bayrak vardı yeniden dalgalandırmaya başladılar. İmamoğlu dediğiniz olay da zaten projeden ibarettir. O da gelip geçecektir.
YENİ KABİNE NE ZAMAN BELLİ OLUR?
Kabine çalışmaları devam ediyor. Son derece kalifiye liyakat açısından samimiyet açısından milletine güven açısından çok ciddi liyakatli bir havuz var.
İlla ki bu önceden olduğu gibi sadece parlamentodan değil 86 milyonun tamamımın neredeyse girebileceği bir seçenek olduğu için dışarıdan da atama olabilir. Türkiye'nin bu konuda bir sorunu var.
YSK'nın takvimine bağlı bugün açıklanırsa en erken Cuma Cumartesi gözüküyor. Meclis takvimiyle alakalı.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISININ BİRDEN FAZLA OLMASI MÜMKÜN MÜDÜR?
Tabii ki sistem açısından baktığınızda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi buna engel değil. Bizim önceki seçim döneminde eleştirdiğimiz 7 tane cumhurbaşkanı adayıyla 15-16 kişilik kabineyi yönetme şansınız yok.
"GÜÇLÜ BİR EKONOMİ YÖNETİMİ OLACAK"
Yeni Kabine'de güçlü bir ekonomi yönetimi ile birlikte bu mesaj bütün topluma da verilecektir. Cumhurbaşkanımızın da zaten birincil önceliği bu olacak. Faiz oranlarının düşük olması, fiyat artışlarının da kontrol altına alınması özellikle büyükşehirlere baktığımızda kira ve benzeri artışların kontrolsüz olması olayı ve son dönemde bunun istismar edildiğini de biz düşünüyoruz. Bütün bu istismarların önüne geçilmesi alınacak tedbirlerle çok hızlı sonuç alacağımızı biz görüyoruz. Ekonomik tedbirler önceliğimiz olacak.
"ÖNCELİK DEPREM BÖLGESİNDE"
11 ilimiz afete karşı dirençli şekilde ayağa kaldırılacak.
KATAR FONU İLE SURİYE'DE KONUT İNŞASI
Sığınmacıların ülkelerine güvenli ve gönüllü dönüşü sağlanacak.
FAHİŞ KİRA ARTIŞI NASIL ÖNLENECEK?
Konut arzını artırarak yüksek kira sorununa çözüm sağlanacak.
YENİ ANAYASA GÜNDEMDE Mİ?
Daha önce anayasa konusunda muhalefete çağrımız olmuştu.
Sistemini değiştiren Türkiye kendi anayasasını da değiştirmeli.
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