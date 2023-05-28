29 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD Başkanı Joe Biden'dan Başkan Erdoğan'a tebrik: Dört gözle bekliyorum

ABD Başkanı Joe Biden'dan Başkan Erdoğan'a tebrik: Dört gözle bekliyorum

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2023 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023
ABONE OL
ABD Başkanı Joe Biden’dan Başkan Erdoğan’a tebrik: Dört gözle bekliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turundan Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyonun üzerinde oy farkı atarak zaferle ayrıldı. Erdoğan'ın zaferi sonrası ABD Başkanı Joe Biden'dan tebrik mesajı geldi. Biden, "Birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.



"BİRLİKTE ÇALIŞMAYI 4 GÖZLE BEKLİYORUZ"
Biden sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederiz. NATO Müttefikleri olarak ikili meselelerde ve paylaşılan küresel zorluklarda birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.

DONALD TRUMP DA TEBRİK ETTİ
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.

2024'te yapılacak başkanlık seçimlerine aday olan Trump, kendi sosyal medya sitesi TruthSocial'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'deki büyük ve hak edilmiş zaferinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Trump, paylaşımında ayrıca, "Onu iyi tanıyorum, o bir dost. Yeni bir tanınırlık ve saygınlık seviyesine yükselttiği ülkesini ve büyük Türk halkını ne kadar sevdiğini ilk elden öğrendim." ifadelerine yer verdi.

Dünya liderlerinden Başkan Erdoğan’a tebrik yağıyor

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA