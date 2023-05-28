ABD Başkanı Joe Biden’dan Başkan Erdoğan’a tebrik: Dört gözle bekliyorum

Trump, paylaşımında ayrıca, "Onu iyi tanıyorum, o bir dost. Yeni bir tanınırlık ve saygınlık seviyesine yükselttiği ülkesini ve büyük Türk halkını ne kadar sevdiğini ilk elden öğrendim." ifadelerine yer verdi.

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