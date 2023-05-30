30 Mayıs 2023, Salı
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Yeni dönemin şifreleri neler? AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir A Haber’de
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir A Haber ekibinden Tülay Ağaoğlu'nun konuğu oldu seçim sonuçlarını değerlendirdi. Ayşe Keşir, “Sadece Kılıçdaroğlu’na karşı verilen bir yarış değildi. Seçmen Batı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef almasını gördü. Milletimiz ekonomide atılan adımların farkında. Seçimde zaferi kazanmak sadece ajans işiyle olmuyor.” ifadelerini kullandı.