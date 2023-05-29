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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den Başkan Erdoğan'a tebrik: Türkiye ve Çin ortak çıkarlar paylaşıyoruz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.05.2023
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’den Başkan Erdoğan’a tebrik: Türkiye ve Çin ortak çıkarlar paylaşıyoruz

Son dakika haberine göre 28 Mayıs'ta yapılan seçimden zaferle ayrılan Başkan Erdoğan'a dünya liderlerinin tebrik mesajları devam ediyor. Çin Devlet Başkanı Şi, Erdoğan'ın yeniden seçilmesini kutlarken Türkiye ve Çin'in iki büyük ülke olarak geniş çaplı ortak çıkarlar paylaştığını belirtti.

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