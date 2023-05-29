Almanya Başbakanı Olaf Scholz'tan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Ülkemiz tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan en yakın rakibi Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon civarında oy ile fark atarak ipi göğüsledi. Başkan Erdoğan'ın zaferi sonrası dünya liderlerinden tebrik mesajı yağdı. Bugün ise telefon diplomasisi devreye girerken Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 52,1'li oy oranıyla rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı.
İLK TURDA YÜZDE 49,5
Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde ise Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce ile seçim yarışına girdi ancak adaylardan İnce, seçime 3 gün kala adaylıktan çekildi.
İlk turda geçerli 54 milyon 796 bin 49 oydan 27 milyon 133 bin 849'unu alan Erdoğan, yüzde 49,25 ile seçimi önde tamamladı. Kılıçdaroğlu 24 milyon 595 bin 178 oy ile yüzde 44,88, Oğan 2 milyon 831 bin 239 oy ile yüzde 5,17 ve adaylıktan çekilmesine rağmen seçim pusulasında yer alan İnce, 235 bin 783 oy ile yüzde 0,43 oranına ulaştı.
ZAFER İKİNCİ TURDA
Adaylar yüzde 50'den 1 oy fazlasını alamadığı için 14 Mayıs seçimlerinde en fazla oyu alan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda yeniden seçmenin karşısına çıktı.
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda kesin olmayan sonuçlara göre, yüzde 52,16 ile 27 milyon 725 bin 131 oy alan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı olurken rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,84 ile 25 milyon 432 bin 951 oy aldı.
ALMANYA'DAN TEBRİK
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Almanya Başbakanı Scholz, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
Almanya Başbakanı Scholz, yeni dönemde Türkiye ile ortak konuları ilerletmek istediklerini ifade ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da iki ülke ilişkilerini ileriye taşıyacak adımlar atacaklarına inandığını belirtti.
ÇİN'DEN TEBRİK MESAJI
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başkan Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajında, Türkiye ve Çin'in gelişmekte olan iki büyük ülke ve yükselen piyasalar olarak geniş çaplı ortak çıkarları paylaştığını belirtti.
İki ülke arasındaki stratejik işbirliği ilişkisinin son yıllarda istikrarlı gelişim gösterdiğine ve farklı alanlardaki pratik işbirliğinin olumlu ivme sağladığına dikkati çeken Şi, "İki ülkenin, temel çıkarlarını ve kaygılarını ilgilendiren meselelerde birbirini anlayıp destekleyerek sağlıklı, sürdürülebilir ve istikrarlı işbirliği ilişkisi geliştirmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çalışmaya hazırım." ifadesini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 82. il olmaya yakın ilçeler belli oldu! Liste güncellendi! 82. il olmaya yakın ilçeler hangileri? İşte il olmaya aday o ilçeler...
- SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023! Seçim Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri...
- Hem incecik hem de genç kalın! 7 yaş gençleştirecek 1 aylık diyet listesi! Uzmanı açıkladı: Tek damlası bile...
- KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2023! Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Büyükbaş, dana, tosun, koyun, kuzu...DİYANET vekaletle kurban kesim bedeli!
- EYT'liye yeni ödeme takvimi netleşti! SGK dilekçesiyle 25.500 TL avans imkanı! O tarihe dikkat! 6 aylık enflasyon artışı ve refah payı...
- 150 bin TL %0 faizli evlilik kredisi nasıl çekilir? Başvuru şartları neler? 48 ay vadeyle faizsiz kredi veren bankalar hangileri?
- Gelinim Mutfakta 29 Mayıs PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
- Öğrencilere vergisiz ÖTV'siz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor? Vergisiz, ÖTV’siz telefon fiyatları ne kadar?
- YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav giriş belgeleri yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
- Bankalar baştan sona güncelledi! İhtiyaç kredi faizleri düşecek mi, azalacak mı? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası ihtiyaç...
- Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurtada bu tüyo hayatınızı kurtaracak! Meğer boşuna vakit kaybetmişiz! Tam 1 saniyede...
- Prim borcu olan EYT'liye 1 aylık fırsat doğdu! 2002 ve 2008 sonrasına 1 yıl şartı! SGK listeleri paylaştı!