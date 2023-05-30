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Dünya liderlerinden Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.05.2023
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Dünya liderlerinden Başkan Erdoğan’a tebrik telefonu

28 Mayıs günü yapılan seçimleri kazanması üzerine dünya liderleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti. Erdoğan, 19 ülkeden tebrik telefonu aldı. Ayrıca, 100’ün üzerinde ülke ve uluslararası kuruluş lideri yazılı mesajla yeniden seçilmesini kutladı.

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