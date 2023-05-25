Kandil’in ardından Özdağ da ‘Kılıçdaroğlu’ dedi! HDP destek vermeye devam edecek mi?

Nasıl o zaman oraya pimi çekilmiş bomba attıysa şimdi buraya dahil olması benzer bir etkiyi gösterme potansiyeline sahip. Ümit Özdağ'ın, masadaki Gültekin Uysal ile çok ağır tartışması var öte yandan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a çok ağır ithamları var. İYİ Partili Buğra Kavuncu'yu FETÖ, Soros ve her şeyle suçladı. İşte bunları düşünün ve şu an Ümit Özdağ orada. Bu kendi iç meseleleri ama burada maya tutması kolay değil.