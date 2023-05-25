Kandil'in ardından Özdağ da ‘Kılıçdaroğlu’ dedi! HDP destek vermeye devam edecek mi?
7’li koalisyon 8’liye dönüştü. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ daha önce, "Kazanırsa iç savaş çıkar" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. HDP anlaşmaya tepki gösterdi. Peki bundan sonra ne olur? HDP destek vermeye devam edecek mi? Kılıçdaroğlu’n un yeni göçmen ve milliyetçi stratejisi tutar mı? Siyasetteki sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir ve siyaset bilimci Doç. Dr. İsmail Dursunoğlu değerlendirdi.
Milliyetçi iddiasında olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kandil ile aynı çizgide buluştu. Ümit Özdağ HDP'li yedili koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Ana muhalefet liderine oy istedi.
Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ınn mutabakata varmasına tepki ise 7'li koalisyonun ortaklarından HDP'den geldi. Açıklamada protokolde yer alan kayyum uygulamaları ile ilgili madde eleştirildi. Peki bundan sonra ne olacak? HDP'nin tavrı nasıl olur? Kumar masası krizi örtebilecek mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir ve siyaset bilimci Doç. Dr. İsmail Dursunoğlu değerlendirdi.
Doç. Dr. İsmail Dursunoğlu'nun öne çıkan sözleri:
Kemal Kılıçdaroğlu, 2. turda sığınmacılar üzerinden yeni bir strateji içine girdi. Bunun yanında milliyetçilik söylemleri var. Sinan Oğan'ın oylarına yönelik bir açılım ortaya koydu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni stratejisi ilk turda başarısız olduğunun göstergesidir. Sloganın ve söylemin değişmesine kadar bu durum böyledir. Kılıçdaroğlu parti binalarında yine birileri ile görüşerek koltuk tahsis ederek destek alıp kampanya süreci yürütüyor. Demokrasi birilerine koltuk tahsis edilerek kazanılacağını düşünülen bir rejim değil.
Diğer taraftan 2,5 milyon oy farkı atmış olan Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen seçimden sonra sahaya inerek vatandaş ile kucaklaşıyor, Defne Hastanesi açıyor. 5,17'lik oyu bir adaya yönlendirecek güç Sinan Oğan ve Ümit Özdağ da yok, bunu iyi değerlendirmek lazım. Burada çok yönlü oylar. Bunu iyi okumak lazım. Ümit Özdağ'ın bakanlık ve koltuk talep etme anlamında bir tavrı ama Sinan Oğan'ın böyle bir davranışı olmadı.
Hilmi Taşdemir'in öne çıkan değerlendirmeleri:
Biraz geriye gidip bakmak lazım. Ümit Özdağ masanın adayı Mansur Yavaş olsun diyerek oraya pimi çekilmiş bir bomba bıraktı. Masada değildi ve oranın işine karışıyordu. Burada bir kurgu yapmak istedi ama bu tutmadı. Muharrem İnce ile ittifak kurmaya çalıştı onun adaylığını destekledi ama diğer taraftan da Mansur Yavaş için çalıştı.
Nasıl o zaman oraya pimi çekilmiş bomba attıysa şimdi buraya dahil olması benzer bir etkiyi gösterme potansiyeline sahip. Ümit Özdağ'ın, masadaki Gültekin Uysal ile çok ağır tartışması var öte yandan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a çok ağır ithamları var. İYİ Partili Buğra Kavuncu'yu FETÖ, Soros ve her şeyle suçladı. İşte bunları düşünün ve şu an Ümit Özdağ orada. Bu kendi iç meseleleri ama burada maya tutması kolay değil.
HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu desteklememe gibi şansı yok. Eğer ki desteklememe gibi bir görüntüsü varsa bu bir taktiktir. Bu orada yer alan İYİ Parti'nin Kandil'e meşruiyet ipini uzatmasıdır. Eğer İYİ Parti'deki bazı isimler olmasa Kemal Kılıçdaroğlu bu kadar rahat hareket edemezdi. Onlardan aldığı destekle bu kadar Kandil desteği aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi rehavettir. Seçim sonucunu belirleyecek olan seçime olan katılım olacaktır.
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