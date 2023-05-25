25 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kandil'in ardından Özdağ da ‘Kılıçdaroğlu’ dedi! HDP destek vermeye devam edecek mi?

Kandil'in ardından Özdağ da ‘Kılıçdaroğlu’ dedi! HDP destek vermeye devam edecek mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.05.2023 12:56
Güncelleme:25.05.2023 13:00
7’li koalisyon 8’liye dönüştü. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ daha önce, "Kazanırsa iç savaş çıkar" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. HDP anlaşmaya tepki gösterdi. Peki bundan sonra ne olur? HDP destek vermeye devam edecek mi? Kılıçdaroğlu’n un yeni göçmen ve milliyetçi stratejisi tutar mı? Siyasetteki sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir ve siyaset bilimci Doç. Dr. İsmail Dursunoğlu değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İHA ve SİHA’lara iftira atan Kılıçdaroğlu’na sert yanıt
İHA ve SİHA'lara iftira atan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt
Parti odalarında koltuk tahsisi!
Parti odalarında koltuk tahsisi!
Bir söz üstadı Necip Fazıl!
Bir söz üstadı Necip Fazıl!
TOKİ bitirdi belediye su vermedi!
TOKİ bitirdi belediye su vermedi!
AK Partili 50 kadın milletvekili TBMM’de
AK Partili 50 kadın milletvekili TBMM’de
Ankara’da DEAŞ operasyonu
Ankara'da DEAŞ operasyonu
A Haber sokağın nabzını tuttu!
A Haber sokağın nabzını tuttu!
Suriye’ye gönüllü dönüş projesi
Suriye'ye gönüllü dönüş projesi
TBMM’de kayıt işlemleri devam ediyor!
TBMM’de kayıt işlemleri devam ediyor!
Müzik dünyasında iki büyük kayıp!
Müzik dünyasında iki büyük kayıp!
Bariyerlere çarparak takla attı paramparça oldu
Bariyerlere çarparak takla attı paramparça oldu
İşte Başkan Erdoğan’ın başarısının sırrı
İşte Başkan Erdoğan'ın başarısının sırrı
Daha Fazla Video Göster