25 Mayıs 2023, Perşembe
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Kandil'in ardından Özdağ da ‘Kılıçdaroğlu’ dedi! HDP destek vermeye devam edecek mi?
7’li koalisyon 8’liye dönüştü. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ daha önce, "Kazanırsa iç savaş çıkar" dediği Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. HDP anlaşmaya tepki gösterdi. Peki bundan sonra ne olur? HDP destek vermeye devam edecek mi? Kılıçdaroğlu’n un yeni göçmen ve milliyetçi stratejisi tutar mı? Siyasetteki sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir ve siyaset bilimci Doç. Dr. İsmail Dursunoğlu değerlendirdi.