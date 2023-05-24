AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ümit Özdağ açıklaması: Kılıçdaroğlu HDP'ye mi yoksa Zafer Partisi'ne mi yalan söylüyor?
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Kandil'in ve HDP'nin desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıkladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuk olduğu canlı yayında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"UÇTAN UÇA SAVRULAN BİR ÇİZGİ"
"Sahte bir Milliyetçilik üretmeye çalışıyor 14 Mayıs'tan sonra. Sahte bir muhafazakarlık üretmeye çalışıyor. Ama masada ortaklarıyla birlikte hazırladıkları bir sürü döküman var. Bütün o dökümanların karşısında bir mutabakatı tutuyor. Zafer Partisi ile imzalıyor. Uçtan uca savrulan bir çizgi. Eğer bu açıklananlar doğruysa Zafer Partisi'ne vaat ettiği söylenen bakanlık ya da bir takım kurumlar söz konusuysa burada iki tane sonuç çıkıyor.
"MASADAKİLERİN BİRÇOĞUNUN SÖYLEMLERİYLE TABANA ZIT ŞEYLER"
Bunlar bir deklarasyon yapmışlar. Devleti yönetirken bile 6-7 Cumhurbaşkanı yardımcısı neyse ortak karar verecekti. Onların mutabık olmadığı konuda kendi Cumhurbaşkanı adayları herhangi bir karar veremeyeceklerdi. Böyle bir projeleri vardı. Şimdi bu şekilde bir ittifaka imza atıyor. Buradaki ortaya koyulan söylemler o masadakilerin birçoğunun söylemleriyle tabana zıt şeyler.
İkinci bir durum da şu; Kılıçdaroğlu, Türkiye'de herhangi bir makama gelirse bunun bir milli güvenlik sorunu yaratacağını söylüyordu. Açık bir şekilde ifade ediyorlardı. Şimdi çıktılar onlar da Kılıçdaroğlu ile ittifak yaptılar.
KILIÇDAROĞLU KİME YALAN SÖYLÜYOR?
İttifak dediğimiz şey şudur; İttifak bazında, siyasi program bazında, siyaset yapma bazında bir tablodur. Dolayısıyla bugün Kılıçdaroğlu HDP'ye mi yalan söylüyor, Zafer Partisi'ne mi yalan söylüyor?"
KURTULMUŞ, ÖZDAĞ'I YALANLADI: TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR
Öte yandan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamada ifade ettiği, "Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu" şeklindeki sözlerinin tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.
Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hem başbaşa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi Hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.
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