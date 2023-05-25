28 Mayıs seçimine doğru! AK Parti Gençlik Kolları Başkanı A Haber’de

KILIÇDAROĞLU'NUN MİLLİYETÇİLİK SÖYLEMLERİ

Kılıçdaroğlu açıkçası bu hafta girmiş olduğu milliyetçilik tavrına herhalde elbise gibi bakıyor. Bir haftalık olarak giymiş olduğu bir elbise. Kılıçdaroğlu'na artık gençler inanmıyor ve güvenmiyor. Onun yalanlarına defalarca şahit olduk. Uzun zamandır hem FETÖ hem PKK ile nasıl eylem ve söylem birliğine girdiğini bu millet ve gençlerimiz çok iyi görüyor. Adeta trafikte freni patlamış kamyon gibi şerit değiştirerek makas atıyor. Gençler bunu çok iyi şekilde görüyor. Kılıçdaroğlu siyaseten artık konkordato ilan etmiştir. 6'lı masayı yönetme sürecini bırakıp başka bir yere savrulma sürecine girmiştir. Yüzde 2 oy alan Zafer Partisi'ne İçişleri Bakanlığını veren Kılıçdaroğlu yüzde 8'li HDP neler vaat etmemiştir? Gençler bunu bize sahada soruyor. Kılıçdaroğlu gençlerin aklını hafife alıyor.