28 Mayıs seçimine doğru! AK Parti Gençlik Kolları Başkanı A Haber’de
Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için sandık başına gidilecek. Seçimde gençlerin oyu büyük önem taşıyor. AK Parti Gençlik Kolları seçime nasıl hazırlanıyor? Gençler için neler yapılıyor? AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan A Haber’de soruları yanıtladı. İnan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirttiği gibi bizim en büyük rakibimiz rehavettir. Bununla mücadele edeceğiz. Seçimin 2. tura kalmasıyla birlikte 14 Mayıs’a nasıl çalıştıysak ondan daha fazlasını yapmak için gayret gösteriyoruz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta yaptığı "rehavete kapılmayın "uyarısı AK Parti'de de karşılık buldu. İl teşkilatlarına mesaj gönderildi. Mesajda seçimin ikinci turu için 'rehavet' uyarısı yapıldı, seçmenin sandığa gitmesi için çalışma yapılması istendi.
Mesajda, tüm seçmenlerin oy kullanmasını sağlayabilmek adına çalışmalara destek olunması gerektiği ifade edildi. Mesajda, büyükşehirlerde rehavetten kaynaklanan bir seçmen hareketliliği gözlendiğine dikkat çekildi. Peki AK Parti Gençlik Kolları seçime nasıl hazırlanıyor? Gençler için neler yapılıyor? AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan A Haber'de soruları yanıtladı.
Eyüp Kadir İnan'ın öne çıkan sözleri:
Gazi Meclis'te gençlerin temsilciliğini üstlendik. AK Parti Gençlik Kolları 81 ilde çalışıyor. Bizim en büyük rakibimiz rehavettir. Tüm gençleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a desteğe çağırıyorum. AK Partimiz'den İzmir milletvekili seçildik ve gençleri Gazi Meclis'te temsil etme görevini üstlendik. Bugün TBMM'de en geç 6 vekilden 5'i AK Parti grubunda yer alıyor. AK Parti gençlere en çok değer veren ve en net alan açan ve en samimi olan duruşunu bu seçimde de göstermiş oldu. AK Parti grubundaki genç vekiller olarak gençlerimizin talepleri doğrultusunda yasama faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Gençliğimizin tüm enerjisini harcayacağız.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN REHAVET UYARISI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi bizim en büyük rakibimiz rehavettir. Bununla mücadele edeceğiz. Seçimin 2. tura kalmasıyla birlikte 14 Mayıs'a nasıl çalıştıysak ondan daha fazlasını yapmak için gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta rekor oyla seçilmesi için gençler tüm gayretini ortaya koyuyor. Türkiye'de 81 ilde 900 küsür ilçede AK Parti Gençlik Kolları sokak sokak mahalle mahalle üniversite üniversite çalışmalarını sürdürüyor. Tabi sandıklar çok önemli. Rehavete asla kapılmayacağız. Sandıklarda son tutanak tutuluncaya kadar AK Parti Gençlik Kolları görevini yapacak. Türkiye'de gençler 14 Mayıs'ta olduğu gibi sandığa gidecek. Gençlerin büyük bir teveccühünüz bekliyoruz.
HANGİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR?
AK Parti Gençlik Kolları olarak müşahit olma görevimiz var. Sayım yapılana kadar gözlemleme nöbetimiz var. O gün sandığa gidip oy kullanma görevimiz var. Tüm gençlerin sandığa gitmelerini ve oy kullanmalarını rica ediyorum. Siyasete gençlik kollarında başlamış olan tek lider olan ve gençlere bu kadar alan açan ve gençlerin önündeki barikatları kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birleşelim. Bugün bağımsızlık mücadelemiz Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile yürüyor. Gelin hep birlikte bu mücadeleye hep birlikte güç verelim. 14 Mayıs'ta oy veren vermeyen tüm gençleri Recep Tayyip Erdoğan'a desteğe çağırıyorum.
KILIÇDAROĞLU'NUN MİLLİYETÇİLİK SÖYLEMLERİ
Kılıçdaroğlu açıkçası bu hafta girmiş olduğu milliyetçilik tavrına herhalde elbise gibi bakıyor. Bir haftalık olarak giymiş olduğu bir elbise. Kılıçdaroğlu'na artık gençler inanmıyor ve güvenmiyor. Onun yalanlarına defalarca şahit olduk. Uzun zamandır hem FETÖ hem PKK ile nasıl eylem ve söylem birliğine girdiğini bu millet ve gençlerimiz çok iyi görüyor. Adeta trafikte freni patlamış kamyon gibi şerit değiştirerek makas atıyor. Gençler bunu çok iyi şekilde görüyor. Kılıçdaroğlu siyaseten artık konkordato ilan etmiştir. 6'lı masayı yönetme sürecini bırakıp başka bir yere savrulma sürecine girmiştir. Yüzde 2 oy alan Zafer Partisi'ne İçişleri Bakanlığını veren Kılıçdaroğlu yüzde 8'li HDP neler vaat etmemiştir? Gençler bunu bize sahada soruyor. Kılıçdaroğlu gençlerin aklını hafife alıyor.
DEPREZEMDELERE SEÇİM HAKARETİ
Hakaretleri nedeniyle utanç duyuyoruz. Demokrasi tarihine bir utanç olarak geçmiş oldu. Biz her zaman CHP'nin genetiğinin değişmediğini her zaman ifade ettik. Bu seçimde de bize değişmediklerini gösterdiler. Utanç duyuyoruz, yazıklar olsun.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli kademeli zam tablosu hesaplandı! EYT, SSK, Bağkur'luya 11. 250 TL taban maaş! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...
- TMO Buğday fiyatları açıklandı mı, ne zaman? 2023 Buğday fiyatları ne kadar, kaç TL? Bakan Kirişçi duyurdu!
- VATANDAŞLIK MAAŞI nedir? Vatandaşlık maaşı başvuru nasıl yapılır, ne zaman verilecek? Aynı aileden kaç kişi faydalanacak?
- Maaşlar baştan sona değişecek! Mayıs ayı enflasyon rakamları ne zaman belli olur? Mayıs ayı TEFE - TÜFE oranları ne kadar oldu?
- Yalı Çapkını yalısı nerede? Yalı Çapkını dizisi hangi yalıda çekiliyor? Halis Ağa'nın yalısı...
- ASGARİ ÜCRET ne zaman açıklanacak? Temmuz 2023 asgari ücret yüzde kaç artacak? Ara zam tahminleri...
- Arkeologlar o odaya girince inanamadılar! Yerin tam 20 metre altında 5 kilometre uzunluğunda! Yaklaşık 1940'dan beri...
- Kişilik testi: Resimde ilk ne görüyorsunuz? Tüm gizli özelliklerinizi bir çırpıda ortaya çıkaracak?
- 25 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Günün birincisi...
- 28 Mayıs Pazar SON SEÇİM ANKET SONUÇLARI 2023 | 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları yüzde kaç?
- 50 yaşındaki Hande Yener 1 haftada incecik oldu! Bunu uygulayarak 4 kilo verdi! ''O kişiler kilo alıyor'' demişti! Meğer sırrı...
- DGS BAŞVURU EKRANI 2023! AİS DGS başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar, kaç TL? ÖSYM kılavuzu...