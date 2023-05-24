8'li koalisyonda 'Ümit Özdağ' krizi! Gelecek Partisi'nden tepki geldi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda, Kandil'in ve HDP'nin desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. Özdağ'ın kararını açıklamadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım 8'li koalisyonda büyük krize neden olurken, Kılıçdaroğlu'na ilk tepki Gelecek Partisi'nden geldi.
CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği muhalefet kanadı, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde büyük bir hezimet yaşadı. Cumhur İttifakı TBMM'de çoğunluğu sağlarken, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde salt çoğunluk elde edilemedi. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek.
28 Mayıs seçimleri kısa bir süre kalırken, CHP-HDP ittifakını gizlemeye çalışan Kılıçdaroğlu apar topar milliyetçi, muhafazakar oyları devşirecek bir söyleme geçiş yaptı. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, milliyetçi kesimin oylarını alabilmek için Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü.
Görüşmede şartlarının kabul edildiğini belirten Özdağ, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklarken, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben, Suriyelileri İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" dedi.
8'Lİ KOALİSYONDA 'ÜMİT ÖZDAĞ' KRİZİ
Özdağ'ın bu paylaşımı 8'li koalisyonda krize neden olurken, Kılıçdaroğlu'na ilk tepki Gelecek Partisi'nden geldi.
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sn. Özdağ günün şakasını yapmış sanırım! Bir şaka da benden. Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa,Sn. Soylu kesin kalacak demektir. Bir toplumsal barış projesi olan Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir. Kazanmak için her yol mübah değildir." ifadelerini kullandı.
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