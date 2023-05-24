PKK'dan HDP'ye gazete üzerinden "sesinizi kesin" çağrısı! Ümit Özdağ ile suni kriz böyle ifşa oldu: Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz

HDP'DEN SUNİ GÜNDEM ÇABASI

Seçimlerde yaptığı U dönüşleriyle tanınan Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesine yönelik HDP'den bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada "Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Kayyum atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir." vurgusu yapılan HDP açıklamasında, "Nihai kararımızı, seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın paylaşacağız." denildi.