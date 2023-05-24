PKK'dan HDP'ye gazete üzerinden "sesinizi kesin" çağrısı! Ümit Özdağ ile suni kriz böyle ifşa oldu: Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz
Ülkemiz tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru yol alırken ilk turda Başkan Erdoğan, HDP ve PKK'nın da desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon fark atarak yüzde 49,5 oy aldı. Yaşanan bu durum HDPKK tarafından hayal kırıklığı olarak tanımlanırken, Kandil'den gelen talimat sonrası HDP'li isimler Kılıçdaroğlu'na oy toplamaya devam ediyor. Ancak seçimlerde HDP desteğine rağmen başarılı olamayan Kılıçdaroğlu mevsimsel milliyetçilik moduna geçti ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı. Yayınlanan protokol metninde kayyum uygulamasının devamına yönelik bir madde bulunurken HDP tarafından yayınlanan bildiride Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında imzalanan bu metne karşı çıkılarak kayyumun kabul edilemez olduğu ifade edildi. Ayrıca HDP bu konuda yeni bir açıklama yapılacağının altını çizdi. Fakat PKK Yeni Özgür Politika isimli propaganda gazetesinin manşetinde "Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" ifadesini kullanarak HDP'ye "sesinizi kesin" çağrısı yaptı. Böylelikle Özdağ ile HDP arasında yaşananların suni bir kriz olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oy ile fark attı.
TÜRKİYE YENİDEN SANDIĞA GİDİYOR
Başkan Erdoğan'ın aldığı yüzde 49,5'luk oy oranına rağmen Türkiye'de geçerli olan yüzde 50+1 kuralı nedeniyle ülkemiz 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek.
HDPKK KILIÇDAROĞLU İÇİN OY TOPLUYOR
HDP ve PKK desteğini arkasına alan ve buna rağmen seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu HDPKK cephesinde büyük hayal kırıklığı yarattı.
Ancak Kandil'den gelen talimatlar sonrası toparlanarak Bay Kemal'in verdiği sözlerin verdiği motivasyonla Kılıçdaroğlu için tekrar oy toplaya başlayan HDPKK'lılar ikinci turda Başkan Erdoğan'ın kaybetmesi için her şeyi yapıyor.
MEVSİMSEL MİLLİYETÇİLİK MODUNU AÇTILAR! ÖZDAĞ'DAN DA DESTEK
Diğer yandan ilk turda HDP desteğine rağmen seçimleri kaybeden Kılıçdaroğlu milliyetçi seçmeni yanına çekmek için mevsimsel milliyetçi modunu açtı. Ekrem İmamoğlu kendisini ülkücü olarak ilan ederken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini ifade etti.
KAYYUM UYGULAMASI SÜRECEK DENDİ AMA...
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında imzalanan protokolde 'kayyum' uygulamasını sürdüreceğini yer verildi.
HDP'DEN SUNİ GÜNDEM ÇABASI
Seçimlerde yaptığı U dönüşleriyle tanınan Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesine yönelik HDP'den bir açıklama geldi.
Yapılan açıklamada "Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Kayyum atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir." vurgusu yapılan HDP açıklamasında, "Nihai kararımızı, seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın paylaşacağız." denildi.
PKK GAZETESİNDEN HDP'YE MANŞETTEN TALİMAT
Bir tarafta milliyetçi olduğunu söyleyen Ümit Özdağ'ın HDPKK ile aynı masaya oturup Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi gündemdeki yerini korurken terör örgütü PKK'nın propaganda gazetesi Özgür Politika da manşetinde "Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
HDP'YE SES KES EMRİ
Böylelikle Özdağ'ın açıklamalarını kabul etmediğini ifade eden HDP'nin Kandil'den ve PKK'dan gelen bu talimat sonrası Özdağ'a yönelik eleştirilerine son vererek Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteğini sürdürmesi bekleniyor.
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