HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Ümit Özdağ konusunda gözdağı: Kayyum uygulaması kabul edilemez ve yaklaşımımız değişmez
Ülkemiz tarihinin en önemli seçimlerinden birine doğru giderken arkasına PKK ve HDP desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda göstermiş olduğu başarısız performans sonrasında mevsimlik milliyetçilik oyununa başladı. İmamoğlu "Ben ülkücüyüm" naraları atarken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklaması yaptı. İkili arasında imzalanan protokol metninde kayyum atamalarının süreceğine yer verilirken masadaki HDP Bay Kemal'e sert çıktı. HDP'den yapılan açıklamada "Kayyum atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir." ifadelerine yer verildi. İşte detaylar...
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan aldığı yüzde 49.5'lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyona yakın oyla fark attı.
TÜRKİYE İKİNCİ TUR İÇİN SANDIK BAŞINDA
Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.
En çok oyu alan adaylardan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu için cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandığa gidilecek. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimde, geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.
KANDİL'DEN YENİ DESTEK AÇIKLAMALARI SÜRÜYOR
Seçimlerde HDP ve PKK'yı arkasına alan Bay Kemal aldığı oy oranıyla Kandil'i hayal kırıklığına uğratırken bu duruma rağmen HDPKK'dan Kılıçdaroğlu'na yeni destek açıklamaları da geldi.
"HAYAL KIRIKLIĞI ÇIKTI"
PKK kanalına konuşan Kalkan, "Muhalefet çok fazla sonuç alır gibi gözüküyordu ama tam tersine hayal kırıklığı ortaya çıktı" diyerek seçim sonuçlarının kendilerini üzdüğünü belirtti.
"KILIÇDAROĞLU'NUN TAAHHÜT ETTİĞİ ŞEYLER VAR"
Diğer yandan "Kılıçdaroğlu'nun taahhüt ettiği birtakım şeyler var." diyen HDP'li Önder, "Arkadaşlarımızın cezaevinde yatıyor oluşunun ya da siyasi bir hınç alma duygusuyla yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi. Bunları yerine getirmek zorunda" ifadelerini kullandı.
MEVSİMLİK MİLLİYETÇİLİK DEVREDE
Kılıçdaroğlu HDP ve PKK'dan aldığı oylarla da seçilemeyince bu sefer mevsimlik milliyetçiliğe soyundu. Ekrem İmamoğlu sözde ülkücülük naraları atarken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün yaptığı açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci turda destek vereceklerini açıkladı.
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında imzalanan protokolde 'kayyum' uygulamasını sürdüreceğini yer verildi.
"DEMOKRATİK İLKELERE AYKIRIDIR"
Seçimlerde yaptığı U dönüşleriyle tanınan Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesine yönelik HDP'den bir açıklama geldi.
Yapılan açıklamada "Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Kayyum atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir." vurgusu yapılan HDP açıklamasında, "Nihai kararımızı, seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın paylaşacağız." denildi.
İŞTE HDP'NİN AÇIKLAMASI
"Demokrasi ve özgürlüğü savunan politik ilkelerimize daha sıkı ve kararlı sarılıyoruz...
HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları bugün olağanüstü toplanarak son gelişmeleri değerlendirmiştir. Buna göre;
1- Ülkemizde yaşanan sorunların temelinde demokrasi ve hukuk açısından evrensel ilkelere uymayan uygulamalar bulunduğunu uzun zamandan bu yana ifade ettik, etmeye de devam ediyoruz. Özellikle seçim hukuku ve halk iradesini, yerel demokrasiyi yerle bir eden kayyım politikaları bu uygulamaların başında gelmektedir. Halkın iradesini gasp eden kayyım atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir.
2- Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır.
Tutumumuz ve eleştirimiz net ve açıktır.
Kayyım uygulamaları sadece Diyarbakır'ın değil İstanbul'un ve bir bütün olarak hepimizin torunudur.
3- Demokrasi ve hukukun evrensel ilkelerine sahip çıkmak ve bu konuda ilkesiz duruşlara taviz vermemek hepimizin görevidir.
Bunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizler demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesinin kararlı öznesi olmayı sürdüreceğiz.
4- Ülke için bir referanduma dönüşmüş 28 Mayıs seçimleri ve sonrası için oynanan oyunların ve kurulan tuzakların farkındayız.
Bugün başlattığımız değerlendirmelerimize partilerimizin bileşenleri ve kurulları ile devam ediyoruz. Değerlendirmelerimiz sonucu nihai kararımız', seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın (25 Mayıs 2023) halklarımızla paylaşacağız."
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