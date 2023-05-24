HDP’den Kemal Kılıçdaroğlu’na Ümit Özdağ konusunda gözdağı: Kayyum uygulaması kabul edilemez ve yaklaşımımız değişmez

TÜRKİYE İKİNCİ TUR İÇİN SANDIK BAŞINDA

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

En çok oyu alan adaylardan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu için cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandığa gidilecek. 28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimde, geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.