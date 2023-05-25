HDP’li Hasip Kaplan'dan Kılıçdaroğlu'na Ümit Özdağ göndermesi: Seçimden sonra hiçbir güç bizi durduramaz!
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile çeşitli konuları müzakere eden 7’li ittifakın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu herkese gülücükler saçmaya devam ediyor. Özdağ ile anlaşmaya vararak bir yandan terör örgütü PKK ve yandaşları HDP’den nemalanmaya çalışan Kılıçdaroğlu bir yandan da milliyetçilik söylemleri ile oy devşirmeye çalıyor. Ancak Kılıçdaroğlu’nun Özdağ ile ittifakı HDP’yi karıştırdı. HDP’li Hasip Kaplan, Kılıçdaroğlu’nun HDP’ye verdiği sözleri anımsatarak, “28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra hiçbir güç bizi durduramaz..!" dedi.
Milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı öne çıktığı bütün seçimlerden yenilgi üstüne yenilgi alan CHP'nin Genel Başkanı ve 7'li ittifakın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'taki 1 tur seçimlerinde açık ara farkla mağlubiyeti bir kez daha tattı.
KOALİSYONDA ÖZDAĞ ÇATLAĞI
Son olarak 2. tur seçimler kapsamında kendisini milliyetçi olarak lanse eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile "İçişleri Bakanlığı" sözü alarak yeni bir ittifak ortaklığı kuran Kılıçdaroğlu, HDP tarafından hedef alındı.
HDP'DEN TEHDİT
Terör örgütü PKK ve yuvası Kandil'deki elebaşları ile siyasi uzantısı HDP tarafından da üst perdeden desteklenen Kılıçdaroğlu'na Ümit Özdağ üzerinden dikkat çeken bir gönderme geldi.
HDP İLE KILIÇDAOĞLU ARASINDA ÖZDAĞ KRİZİ! "BİZİ HİÇBİR GÜÇ DURDURAMAZ"
HDP'li Hasip Kaplan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kendilerine engel olarak gördükleri Ümit Özdağ'ı ve türlü sözler aldıkları Kılıçdaroğlu'nu da işaret ederek "28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra hiçbir güç bizi durduramaz..!" mesajını verdi.
ÖZDAĞ'A MİLLİYETÇİLERDEN "HDP" TEPKİSİ
Ümit Özdağ'ın ise bölücü HDPKK'nın içinde yer aldığı bu koalisyona girmesi tepkileri de beraberinde getirmiş ve milliyetçi kesim tarafından eleştirilmişti.
HDP'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ: "DEMOKRATİK İLKELERE AYKIRIDIR"
Seçimlerde yaptığı U dönüşleriyle tanınan Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesine yönelik HDP'den bir açıklama geldi.
Yapılan açıklamada "Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Kayyum atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir." vurgusu yapılan HDP açıklamasında, "Nihai kararımızı, seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın paylaşacağız." denildi.
İŞTE HDP'NİN AÇIKLAMASI
"Demokrasi ve özgürlüğü savunan politik ilkelerimize daha sıkı ve kararlı sarılıyoruz...
HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları bugün olağanüstü toplanarak son gelişmeleri değerlendirmiştir. Buna göre;
1- Ülkemizde yaşanan sorunların temelinde demokrasi ve hukuk açısından evrensel ilkelere uymayan uygulamalar bulunduğunu uzun zamandan bu yana ifade ettik, etmeye de devam ediyoruz. Özellikle seçim hukuku ve halk iradesini, yerel demokrasiyi yerle bir eden kayyım politikaları bu uygulamaların başında gelmektedir. Halkın iradesini gasp eden kayyım atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir.
2- Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır.
Tutumumuz ve eleştirimiz net ve açıktır.
Kayyım uygulamaları sadece Diyarbakır'ın değil İstanbul'un ve bir bütün olarak hepimizin torunudur.
3- Demokrasi ve hukukun evrensel ilkelerine sahip çıkmak ve bu konuda ilkesiz duruşlara taviz vermemek hepimizin görevidir.
Bunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizler demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesinin kararlı öznesi olmayı sürdüreceğiz.
4- Ülke için bir referanduma dönüşmüş 28 Mayıs seçimleri ve sonrası için oynanan oyunların ve kurulan tuzakların farkındayız.
Bugün başlattığımız değerlendirmelerimize partilerimizin bileşenleri ve kurulları ile devam ediyoruz. Değerlendirmelerimiz sonucu nihai kararımız', seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın (25 Mayıs 2023) halklarımızla paylaşacağız."
HDP'Lİ HASİP KAPLAN: 28 MAYIS'TA KILIÇDAROĞLU SEÇİLECEK
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden daha önce de açıklamalarda bulunan Kaplan, "28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek, tek adam rejimini bitireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
TEHDİTLER SAVURDU: "28 MAYIS'TA TAYYİP GİDECEK, SELO GELECEK"
"Türkiye yeni bir dünyaya uyanacak" diyerek tehditler savuran Kaplan, Selahattin Demirtaş'ı da özgürlüeştireceklerini şu sözlerle ilan etti;
"28 Mayıs'ta Tayyip gidecek, Selo gelecek"
HDP'DEN KILIÇDAROĞLU İLE "MUTABAKATA VARDIK" ÇIKIŞI: UYMAZLARSA HESAP SORARIZ
Bilindiği üzere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDPKK ile yürüttüğü kirli ittifakın diyeti olarak Selahattin Demirtaş'ı özgürleştireceğini duyurmuştu.
HDP'de Kılıçdaroğlu ile mutabakata vardıklarını ilan edip, verilen sözlerin tutulmaması durumunda CHP'den hesap soracaklarını beyan etmişti.
Öte yandan geride bıraktığımız gün HDP'li Mehmet Kamaç, Güneydoğu'daki illeri 'Bakure Kürdistan' olarak dillendirip, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu için oy dilenciliği yapmıştı.
PKK kanalına mülakat veren HDP Ankara İl Eş Başkanı Pakize Sinemillioğlu da "Kürdistan illerinde Kılıçdaroğlu'na çok ciddi bir destek geldi" açıklamasını yaptı.
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