HDP’li Hasip Kaplan’dan Kılıçdaroğlu’na Ümit Özdağ göndermesi: Seçimden sonra hiçbir güç bizi durduramaz!

HDP İLE KILIÇDAOĞLU ARASINDA ÖZDAĞ KRİZİ! "BİZİ HİÇBİR GÜÇ DURDURAMAZ"

HDP'li Hasip Kaplan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, kendilerine engel olarak gördükleri Ümit Özdağ'ı ve türlü sözler aldıkları Kılıçdaroğlu'nu da işaret ederek "28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra hiçbir güç bizi durduramaz..!" mesajını verdi.

ÖZDAĞ'A MİLLİYETÇİLERDEN "HDP" TEPKİSİ

Ümit Özdağ'ın ise bölücü HDPKK'nın içinde yer aldığı bu koalisyona girmesi tepkileri de beraberinde getirmiş ve milliyetçi kesim tarafından eleştirilmişti.