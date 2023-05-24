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TÜRKMEDYA Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: Ümit Özdağ siyaseten intihar etti! Kamikaze dalışı yaptı

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 24.05.2023 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023
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TÜRKMEDYA Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: Ümit Özdağ siyaseten intihar etti! Kamikaze dalışı yaptı

Terör örgütü PKK’nın yuvası Kandil'in ve HDP'nin desteğini alan 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 2. turda destekleme kararı alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamalarını gazeteciler Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve TÜRKMEDYA Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel yorumladı. Yiğitel, FETÖ-PKK-HDP karşıtı yaptığı açıklamalarla öne çıkan Özdağ'ın siyaseten intihar ettiğini ve kamikaze dalışı yaptığını söyledi. Pazarcı ise, Özdağ'ın bir bakanlık vaadi ile iktidarı değil itibarı tercih ettiğini ifade etti.

A HABER ÖZEL | Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün aldığı kararla terör örgütü PKK'nın maşası ve kuklası HDP destekli 7'li koalisyona katıldı.

Özdağ, bu da yetmedi bir de kendini 'İçişleri Bakanı' ilan etti.

Tüm bu yaşananlar Özdağ'ın FETÖ ve PKK-HDP karşıtı söylemleri ekseninde Kılıçdaroğlu ile ilgili ifade ettiği skandal sözleri akıllara getirdi.

ÖZDAĞ'IN KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini ifade eden Özdağ'ın bu tutumunu gazeteciler Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve TÜRKMEDYA Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel değerlendirdi.

"ÜMİT ÖZDAĞ, SİYASETTEN İNTİHAR ETTİ"

Yiğitel A Haber'e özel yaptığı açıklamalarda, Ümit Özdağ'ın HDPKK destekli Kemal Kılıçdaroğlu ile el sıkışarak siyaseten tam anlamıyla intihar ettiğini ve bir kamikaze dalışı yaptığını vurgulayarak Özdağ'ı sert eleştirdi.

"ÖZDAĞ, ÜLKÜMDEN VAZGEÇTİM Mİ DİYECEK?"

Yiğiytel, "Özdağ, İçişleri Bakanı olabilmek için bütün değerlerimden, inançlarımdan, ideolojimden, ülkümden, milli değerlerimden vazgeçtim mi diyecek, ne diyecek?" ifadelerini kullandı.

Melik Yiğitel, "Sağdan sola, soldan sağa geçmem" diyen Ümit Özdağ'ın dün durduğu yerin bugün karşısına geçtiğini söyledi.

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Yiğitel, "Mecliste metni böyle sallayıp İyi Parti'den istifa eden Ümit Özdağ! Yine aynı Özdağ çıktı dedi ki; 'İYİ Parti'yi FETÖ'cüler ele geçirdi', dönemin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu 'FETÖ'cüdür' , Kılıçdaroğlu seçilirse iç savaş', 'PKK ve FETÖ aktif olarak 6'lı masayı destekliyor' , ' Dönüp Kandil'e bir şey diyorlar mı? Diyebiliyorlar mı?' dedi." şeklinde konuştu.

"GÖÇEM" SÖZLERİNE ELEŞTİRİ

Gazeteci Melik Yiğitel, Özdağ'ın AK Parti'nin mülteciler konusundaki planına iftira atarak masanın iftira siyasetine uygun adım attığını belirtti.

Yiğitel, "Ümit Özdağ'ın söylediği şey, gerekirse zorla diyor. Bir gözünüzün önüne getirin, jandarmanız polisiniz elinde silahlarla Suriyeli avına çıkıyor sokakta, zorla arabalara kamyonlara bindiriyorlar, traktörlere bindiriyorlar sınırın öbür tarafına atıyorlar, kaçanı vuracak, böyle bir şey düşünebiliyor musunuz ya?" dedi.

Ayrıca Melik Yiğitel, "Böyle saçma bir şeye Kemal Bey nasıl evet dedi ben hayret ediyorum." yorumunu yaptı.

EMİN PAZARCI: ÜMİT ÖZDAĞ KENDİSİNİ İNKAR ETTİ

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Özdağ'ın bir bakanlık vaadi ile iktidarı değil itibarı tercih ettiğini söyledi.

"Ümit Özdağ kendisini inkar etmiştir diyen" Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi ise A Haber'deki konuşmasında, "Göçmen düşmanlığı üzerinden bir tavır belirliyor ve bunu da ben İçişleri Bakanı olduğumda göndereceğim gibi bir tweet ile destekliyor, İçişleri Bakanı mı karar veriyor buna?" sözleri ile eleştirisini dile getirdi.

Pazarcı, "İç savaşa ilk adım atıldı. Çünkü ne diyordu Ümit Özdağ, 'Kılıçdaroğlu seçilirse Türkiye'de iç savaş çıkar' diyordu." cümlelerine yer verdi.

Özdağ siyaseten intihar etti "ÖZDAĞ SİYASETEN İNTİHAR ETTİ"

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