TÜRKMEDYA Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: Ümit Özdağ siyaseten intihar etti! Kamikaze dalışı yaptı

Yiğitel, "Ümit Özdağ'ın söylediği şey, gerekirse zorla diyor. Bir gözünüzün önüne getirin, jandarmanız polisiniz elinde silahlarla Suriyeli avına çıkıyor sokakta, zorla arabalara kamyonlara bindiriyorlar, traktörlere bindiriyorlar sınırın öbür tarafına atıyorlar, kaçanı vuracak, böyle bir şey düşünebiliyor musunuz ya?" dedi.

Ayrıca Melik Yiğitel, "Böyle saçma bir şeye Kemal Bey nasıl evet dedi ben hayret ediyorum." yorumunu yaptı.

EMİN PAZARCI: ÜMİT ÖZDAĞ KENDİSİNİ İNKAR ETTİ

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Özdağ'ın bir bakanlık vaadi ile iktidarı değil itibarı tercih ettiğini söyledi.

"Ümit Özdağ kendisini inkar etmiştir diyen" Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi ise A Haber'deki konuşmasında, "Göçmen düşmanlığı üzerinden bir tavır belirliyor ve bunu da ben İçişleri Bakanı olduğumda göndereceğim gibi bir tweet ile destekliyor, İçişleri Bakanı mı karar veriyor buna?" sözleri ile eleştirisini dile getirdi.

Pazarcı, "İç savaşa ilk adım atıldı. Çünkü ne diyordu Ümit Özdağ, 'Kılıçdaroğlu seçilirse Türkiye'de iç savaş çıkar' diyordu." cümlelerine yer verdi.