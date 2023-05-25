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A Haber sokağın nabzını tuttu! 28 Mayıs’a giderken vatandaş ne düşünüyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 25.05.2023 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023
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A Haber sokağın nabzını tuttu! 28 Mayıs’a giderken vatandaş ne düşünüyor?

Türkiye 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidecek. Bu süreçte sokağın nabzı da aslında önemli bir yer tutuyor. A Haber muhabiri Esra Keskin kameramanlar Hüseyin Koçak ve Ertan Tuna ile sokağa indi ve mikrofonu vatandaşa uzattı.

Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gitti ve oyunu kullandı. 28. dönem parlamentosu oluştu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise 2. tura kaldı. 28 Mayıs'ta 2. tur seçimleri için Türkiye tekrar sandığa gitti. Yurt dışında oy verme işlemleri tamamlandı, gümrüklerde ve sınır kapılarında sandıklar 28 Mayıs'a kadar açık kalacak, oy kullanılabilecek.

A Haber muhabiri Esra Keskin kameramanlar Hüseyin Koçak ve Ertan Tuna ile sokağa indi ve mikrofonu vatandaşa uzattı. Söz Millette…

Vatandaşların A Haber mikrofonlarına söyledikleri şöyle:

- Bizim istediğimiz vatan ve bayrak. Başkan Erdoğan'ın neyini eleştiriyorlar? Her şey ortada. Bizler eskiden hastanede rehin kalıyorduk, ölümüzü çıkaramıyorduk. Şimdi nüfus kağıdını ver çık. Yollar desen harika, biz hükümetimizden memnunuz. Dünya da bunu böyle bilsin.

- Ben 67 yaşındayım, esnafım. Mağazamda yanımda duran tüpün akşam başka sabah başka fiyatı oluyordu. Savunma Sanayii 2000'den önce yüzde 20'lerdeydi ve biz dünyaya sözümüzü geçiremiyorduk. Şu anda yüzde 80'lere çıktı ve artık farklı bir yere geldik.

Ben emekliyim, Tayyip Erdoğan da benim babamın oğlu değil. Defne'ye 2 ay gibi sürede hastane yaptı. Bunu lider olan yapan. Lider karar verir ve yapar. Liderin kafası büyük çalışır; TCG, Kızılelma yapar. Türkiye'de yollar artık başa bir seviye uzunluğu 25 bin km'yi aştı. Şehir hastaneleri yapıldı, her türlü hizmet sunuluyor. Biz şu anda sisteme girip doktor seçiyoruz.

- Ben bir gencin, Z kuşağı oluyorum. Sonuna kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum. Bir insan 7'sinde neyse 70'inde odur. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir şey bilmiyorum. Musluk açmış. Sonuna kadar Tayyip. Kimse yıkamaz.

- CHP şu anda gelse yine cami, ezan ve Kur'an konusunda şüphelerim var. Ben kapalı biri değilim ama başörtüsüne 1 metrelik kumaş diyemez. İktidar gitsin diyenler bu ülkeyi kötü bir duruma sürükleyemez. CHP'nin gelince ekonominin düzeleceğini söyleyenler var ben buna inanmıyorum. 6 kişi bir ülkeyi nasıl yönetecek?

- Biz CHP'nin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bir ilaç almak için bir günü harcıyorduk sonunda ilaç olmayında muadil ilaç verip bizi gönderiyorlardı. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu iyi tanıyoruz. Türkiye'de ilk defa SSK zarar etti. SSK'yı idare edemeyen Türkiye'yi nasıl idare edecek?

- Şu süreçte ülkemizin bölünmez bütünlüğü söz konusuyken Bizim iktidar değiştirme düşüncemiz çok yanlış olur. Özellikle bu süreçte istikrarla bir daha devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum.

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A Haber sokağın nabzını tuttu! A HABER SOKAĞIN NABZINI TUTTU!
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