A Haber sokağın nabzını tuttu! 28 Mayıs’a giderken vatandaş ne düşünüyor?

- Ben 67 yaşındayım, esnafım. Mağazamda yanımda duran tüpün akşam başka sabah başka fiyatı oluyordu. Savunma Sanayii 2000'den önce yüzde 20'lerdeydi ve biz dünyaya sözümüzü geçiremiyorduk. Şu anda yüzde 80'lere çıktı ve artık farklı bir yere geldik.

Ben emekliyim, Tayyip Erdoğan da benim babamın oğlu değil. Defne'ye 2 ay gibi sürede hastane yaptı. Bunu lider olan yapan. Lider karar verir ve yapar. Liderin kafası büyük çalışır; TCG, Kızılelma yapar. Türkiye'de yollar artık başa bir seviye uzunluğu 25 bin km'yi aştı. Şehir hastaneleri yapıldı, her türlü hizmet sunuluyor. Biz şu anda sisteme girip doktor seçiyoruz.