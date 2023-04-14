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Başkan Erdoğan Oflu Zekeriya isimli vatandaşla görüştü: Seçim için çok çok gayret

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2023 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023
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Başkan Erdoğan Oflu Zekeriya isimli vatandaşla görüştü: Seçim için çok çok gayret

AK Partili Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretinde Başkan Erdoğan’ı gece saat 23:59'da arayarak Oflu Zekeriya isimli vatandaşla görüştürdü. Zekeriya, Başkan Erdoğan’a 14 Mayıs seçimleri yolunda başarı dileklerini iletti. Başkan Erdoğan da “Seçim için çok çok gayret” mesajını verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen, deprem konutları temel atma ile 1442 konut, 250 köy evi ve 47 dükkanın anahtar teslim törenine katıldı.

Daha sonra Başkan Erdoğan burada iftarını depremzedelerle birlikte açtı.

SEÇİM ÇALIŞMALARI TAM GAZ

Öte yandan her koldan 14 Mayıs 2023 Pazar günkü Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti kurmayları da vatandaşın yanında olmaya devam ediyor.

ÖNCE İFTAR YAPTI SONRA HALKIN ARASINA İNDİ

Bu kapsamda AK Partili Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz'un eğitim üstlerinden Medipol Üniversitesi'ndeki iftar programı ardından kapı kapı dolaşarak vatandaşların dertlerini dinledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'I OFLU ZEKERİYA İSİMLİ VATANDAŞLA GÖRÜŞTÜRDÜ

Bir ziyaretinde Murat Aydın, Başkan Erdoğan'ı arayarak ilçenin Baklacı Mahallesi'nde ikamet eden Oflu Zekeriya isimli vatandaşı telefonda buluşturdu.

"ÇOK ÇOK GAYRET İNŞALLAH"

Başkan Erdoğan, Oflu Zekeriya'ya hitabında, "Allah Razı Olsun aleyküm selam çok çok gayret inşallah. Artık seçime 1 ay kaldı" dedi.

"REİS'İNE BAŞARI DİLEKLERİNİ İLETTİ"

Ziyaretin detaylarını sosyal medyadan paylaşan Murat Aydın, "Gecenin 23.59'unda İstanbul'un ilçesine bir telefon kadar yakın olan bir Cumhurbaşkanı. Oflu Zekeriya kardeşimiz ve ailesi çok sevdikleri 'Reis'ine başarı dileklerini iletti. Rabbim 'Milletin Adamı'nı başımızdan eksik etmesin" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan: Seçim gayret BAŞKAN ERDOĞAN: SEÇİM GAYRET

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