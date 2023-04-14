Başkan Erdoğan Oflu Zekeriya isimli vatandaşla görüştü: Seçim için çok çok gayret

"REİS'İNE BAŞARI DİLEKLERİNİ İLETTİ"

Ziyaretin detaylarını sosyal medyadan paylaşan Murat Aydın, "Gecenin 23.59'unda İstanbul'un ilçesine bir telefon kadar yakın olan bir Cumhurbaşkanı. Oflu Zekeriya kardeşimiz ve ailesi çok sevdikleri 'Reis'ine başarı dileklerini iletti. Rabbim 'Milletin Adamı'nı başımızdan eksik etmesin" ifadelerine yer verdi.