Yerli gurur Togg'un içinde eğlenceli anlar! Başkan Erdoğan'ın sesini taklit eden Muhammed Nur Nahya ile Bakan Varank arasında güldüren diyalog
Türkiye'nin yerli ve milli akıllı cihazı Togg artık yollara inerken çok sayıda bakan da yerli otomobili makam aracı olarak kullanmaya başladı. Vatandaşların gördüklerinde büyük ilgi gösterdiği Togg'u, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve sosyal medyada Başkan Erdoğan'ın sesini taklit etmesiyle tanınan Muhammed Nur Nahya birlikte inceledi. İkili arasında geçen diyaloglar gülüşmelere neden olurken Nahya,Togg'un teknolojik özelliklerini anlatan Bakan Varank'a "Bay Kemal zoom'a buradan mı bağlanıyor" sorusunu yöneltti. İşte detaylar...
Türkiye'nin yeni gurur kaynağı Togg, yollara çıkarken çoğu bakan tarafından da makam aracı olarak kullanılmaya başlandı.
Bu nedenle sokakta bakanların araçlarını gören vatandaşlar Togg'a yoğun ilgi gösterirken kimi fotoğraf çektirdi kimiyse meraklı gözlerle Togg'u inceledi.
FENOMEN NAHYA İLE BAKAN VARANK TOGG'U İNCELEDİ
Togg'u makam aracı olarak kullanan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkan Erdoğan'ın sesini taklit etmesiyle tanınan Muhammed Nur Nahya ile bir araya geldi.
Sosyal medyada fenomen olan Muhammed Nur Nahya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile birlikte Togg'u inceledi. İkili arasında yaşanan diyalog gülüşmelere neden olurken özellikle Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yaşanan konuşma izleyenleri gülümsetti.
"BAY KEMAL ZOOM'A BURADAN MI BAĞLANIYOR?"
Muhammed Nur Nahya,Togg'un teknolojik özelliklerini anlatan Bakan Varank'a "Bay Kemal zoom'a buradan mı bağlanıyor" sorusu üzerine güldüren diyaloglar yaşandı.
Nahya'nın Başkan Erdoğan'ın sesini taklit ederek, "Biz buraya kamerayı koyduk, Bay Kemal zoom toplantısına bağlanabilir" sözlerine Bakan Varan şu sözlerle yanıt verdi:
"Biliyorsun Bay Kemal diyor ki 'Türkiye teknoloji görsün diye Jeremy Rifkin'i biz uzaktan Türkiye'ye bağladık'. Zoom toplantısı yapmış .Yani teknolojinin geldiği son nokta olarak zoom toplantısını biliyor. Biz de o istifade etsin diye buraya bu kamerayı koyduk, bu kameradan zoom toplantısına bağlanabilir. Görüyor musun, nasıl yüksek teknoloji."
"BUNU BİZ BAY KEMAL İÇİN YAPMIŞIZ YA"
Bakan Varank'ın bu sözleri üzerine fenomen Nahya, Başkan Erdoğan'ın sesini taklit ederek, "Bunu biz Bay Kemal için yapmışız ya. Faydalansın. Fabrikaya davet edelim." esprisini yaptı.
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