Yerli gurur Togg’un içinde eğlenceli anlar! Başkan Erdoğan’ın sesini taklit eden Muhammed Nur Nahya ile Bakan Varank arasında güldüren diyalog

Nahya'nın Başkan Erdoğan'ın sesini taklit ederek, "Biz buraya kamerayı koyduk, Bay Kemal zoom toplantısına bağlanabilir" sözlerine Bakan Varan şu sözlerle yanıt verdi:

"Biliyorsun Bay Kemal diyor ki 'Türkiye teknoloji görsün diye Jeremy Rifkin'i biz uzaktan Türkiye'ye bağladık'. Zoom toplantısı yapmış .Yani teknolojinin geldiği son nokta olarak zoom toplantısını biliyor. Biz de o istifade etsin diye buraya bu kamerayı koyduk, bu kameradan zoom toplantısına bağlanabilir. Görüyor musun, nasıl yüksek teknoloji."