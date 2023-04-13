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Tele 1'den Merdan Yanardağ İYİ Parti ve Meral Akşener'e savaş açtı: Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2023 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023
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Tele 1’den Merdan Yanardağ İYİ Parti ve Meral Akşener’e savaş açtı: Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz

CHP'nin fonladığı Tele 1 kanalında Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İYİ Parti'yi hedef almaya devam ediyor. Yanardağ geçmişte İYİ Parti'nin zikzaklar çizdiğini ve Türkiye'nin geleceğinde rol oynayamayacağını belirtirken şimdi de "Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz" çıkışıyla Akşener'e yüklendi. Ayrıca Yanardağ, İYİ Parti'nin 'demokratik ahlaka ihtiyacı olduğunu" ifade etti.

CHP'nin kanallarından olan Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ son dönemdeki yayınlarda sık sık İYİ Parti'ye yüklenirken Meral Akşener'i kanala reklam vermemekle suçlamaya devam ediyor.

"İYİ PARTİ ZİKZAKLAR ÇİZİYOR"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "Mangır" olarak tanımladığı TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İYİ Parti'nin zikzaklar çizdiğini belirtirken "Savrulmalara son derece açık bir siyasi tutum içinde" eleştirisinde bulundu.

"DEMEK Kİ BİR BİLDİĞİMİZ VARMIŞ"

İYİ Parti'ye yönelik eleştirilerini geri çekmediklerini sadece askıya aldıklarını söyleyen Yanardağ, "Demek ki bir bildiğimiz varmış" ifadelerini kullandı.

"İYİ PARTİ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNDE ROL OYNAYAMAZ"

CHP yandaşı Tele1'den Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti'ye yönelik eleştiriler devam ederken Merdan Yanardağ yine Meral Akşener'i hedef aldı. Yanardağ "İYİ Parti'nin bize kin güttüğü ve ambargo uyguladığı açık. Bu ambargoyu uygulamaya kalkışanların Türkiye'nin geleceğinde önemli, demokratik bir rol oynayabileceğini de hiç sanmıyoruz" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'YE AHLAKSIZLIK GÖNDERMESİ

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alarak, "Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz" ifadelerini kullandı. Yanardağ, kendilerine reklam vermeyen İYİ Parti'nin 'demokratik ahlaka ihtiyacı olduğunu' söyledi.

"SEN MANGIRSIN MANGIR"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Merdan Yanardağ'ın Her ay CHP ve İyi Parti'den para aldığını iddia ederek "Sende şeref varsa, yemin et bakalım almadığına! Sen mangırsın, mangır!" demişti.

"CHP'DEN VE İYİ PARTİ'DEN HER AY DÜZENLİ MAAŞ ALIYOR"

CHP ve İyi Parti'yi eleştiren İnce, "TELE 1, Halk TV ve KRT'nin partilerden para aldığını iddia etmişti. İnce, bugün yaptığı konuşmasında, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İyi Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bir de haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar, sonra bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar." demişti.

"SENDE ŞEREF VARSA, YEMİN ET BAKALIM ALMADIĞINA!"

Muharrem İnce bu kez sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı etiketleyerek yaptığı videolu paylaşımda Yanardağ'a seslendi. İnce, "Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay CHP ve İyi Parti'den para alıyorsun. Sende şeref varsa, yemin et bakalım almadığına!" dedi.

CHP kanalı İYİ Parti’ye savaş açtı CHP KANALI İYİ PARTİ'YE SAVAŞ AÇTI

İP Türkiye’nin geleceğinde rol oynayamaz

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