Tele 1’den Merdan Yanardağ İYİ Parti ve Meral Akşener’e savaş açtı: Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz

"SEN MANGIRSIN MANGIR"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Merdan Yanardağ'ın Her ay CHP ve İyi Parti'den para aldığını iddia ederek "Sende şeref varsa, yemin et bakalım almadığına! Sen mangırsın, mangır!" demişti.

"CHP'DEN VE İYİ PARTİ'DEN HER AY DÜZENLİ MAAŞ ALIYOR"

CHP ve İyi Parti'yi eleştiren İnce, "TELE 1, Halk TV ve KRT'nin partilerden para aldığını iddia etmişti. İnce, bugün yaptığı konuşmasında, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İyi Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bir de haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar, sonra bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar." demişti.