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Haberler Galeri Başkan Erdoğan talimatıyla 143 bin 271 köy evi için çalışmalar hız kesmeden sürüyor

Başkan Erdoğan talimatıyla 143 bin 271 köy evi için çalışmalar hız kesmeden sürüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM) eliyle Kahramanmaraş merkezli 11 ilde depremden etkilenen köy halkının, yaşamlarını sürdürebilmesi ve köylerin kalkındırılmasıyla ilgili de hassas bir çalışma süreci yürütüyor. Bu kapsamda tek ya da iki katlı sadece ev değil; ahırı, köy konağı, camisi, cemevi, parklarıyla bir yaşam alanı oluşturuluyor. Toplamda 143 bin 271 adet yapılacak olan ve hızla devam eden çalışmalarda ilk etapta 571 köyde 11 bin 516 köy evinin inşa sürecine başlandı.

Giriş Tarihi: 13.04.2023 22:51 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 23:17
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Başkan Erdoğan talimatıyla 143 bin 271 köy evi için çalışmalar hız kesmeden sürüyor

DEPREMZEDELER İÇİN DEV PROJE: 143 BİN 271 KÖY EVİ

11 ilimizde depremden etkilenen köy halkının, kalıcı konutlarına biran önce kavuşması için Başkan Erdoğan'ın kararlı adımlarıyla toplamda 143 bin 271 köy evi inşa çalışmalar aralıksız sürüyor.

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Başkan Erdoğan talimatıyla 143 bin 271 köy evi için çalışmalar hız kesmeden sürüyor

Bu kapsamda Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle Hatay'da 34 bin 129, Kahramanmaraş'ta 30 bin 310, Malatya'da 25 bin 302, Adıyaman'da 23 bin 640, Gaziantep'te 12 bin 607, Osmaniye'de 6 bin 856, Şanlıurfa'da 3 bin, Kilis'te 2 bin 628, Adana'da 2 bin 438 ve Diyarbakır'da 2 bin 361 konut olmak üzere toplamda 143 bin 271 köy evi inşa edilecek.

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Başkan Erdoğan talimatıyla 143 bin 271 köy evi için çalışmalar hız kesmeden sürüyor

Adıyaman'da 2 bin 500, Malatya'da 2 bin 500, Kahramanmaraş'ta 2 bin 220, Hatay'da 2 bin, Osmaniye'de 900, Kilis'te 486, Gaziantep'te 310, Şanlıurfa'da 300 ve Diyarbakır'da 300 konutun sosyal donatıları ve çevre düzenlemesi işi ihalelerinin ardından inşa sürecine geçildi.

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Başkan Erdoğan talimatıyla 143 bin 271 köy evi için çalışmalar hız kesmeden sürüyor

Gaziantep ili Nurdağı ilçesine bağlı Mesthüyük köyü, Belpınar köyü ve Kahramanmaraş ili Türkoğlu İlçesi Özbek köyünde inşa çalışmaları devam ediyor.

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Başkan Erdoğan talimatıyla 143 bin 271 köy evi için çalışmalar hız kesmeden sürüyor

GAZİANTEP İLİ NURDAĞI İLÇESİ MESTHÜYÜK KÖYÜ

Mesthüyük köyünde ilk temeller 12 Mart 2023 tarihinde atıldı.