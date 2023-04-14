Cumhuriyet mitingleri kime karşı yapıldı? Ne amaçlanıyordu? Darbe çağrılarının yapıldığı mitingler

Siyaset Bilimci Onur Erim ise, "Türkiye'de belli bir irade kendisini irade olarak gören belli bir kesim halkın ve milletten kopuk bir takım faalieytlerde bulunmak ister ve bunu cumhuriyet mitingleri ile bütünleştirmeye kalktılar." şeklinde konuştu.

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