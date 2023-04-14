Cumhuriyet mitingleri kime karşı yapıldı? Ne amaçlanıyordu? Darbe çağrılarının yapıldığı mitingler
2007'de görev süresi dolan Ahmet Necdet Sezer yerine yeni bir cumhurbaşkanı seçmek için hazırlıklar başladı. O dönem cumhurbaşkanı meclis tarafından seçiliyordu. Milli iradeyi ülke yönetiminde görmek istemeyenler, cumhuriyet mitinglerini organize etti. Mitinglerde dönemin Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan ya da Milli Görüş kökenli başka bir ismin olası cumhurbaşkanı adaylığının önüne geçilmek istendi. Şimdi günümüzde 7'li koalisyon aynı mitingleri düzenlemeyi mi hedefliyor? Detaylar özel dosya haberimizde...
27 Nisan 2007 Türkiye cumhuriyeti siyasi tarihinin en sancılı yıllarından birini yaşadı.
Türkiye, 11. cumhurbaşkanını seçme sürecindeydi.
Muhalefet partileri cumhuriyet mitingleri düzenlemeye başlamıştı.
Anayasa Mahkemesi ise bu krize sessiz kalıyordu. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Genelkurmaydan sert bir internet bildirisi yayınlandı.
28 Şubat'ta devreye sokulan, postmodern darbe planı tekrarlanmak istedi.
Bildiride laiklik vurguları yapılıyor Türk Silahlı Kuvvetlerinin üzerine düşen görevi yerine getireceği vurgusu yer alıyordu.
Genelkurmayın siyasete ayar vermeye çalışan açıklamasının ardından medya, siyaset, akademi, bürokrasi ve iş dünyasının pek çok mensubu tavrını açık bir biçimde ortaya koydu.
Elbette devletten, hükümetten siyasetten ve demokrasiden yana bir tavır değildi. Askerden askeri müdahaleden yana bir tavırdı. Seçilmiş iktidara yönelik kin dinmiyor nefret tohumları özenle ekiliyordu.
Dört koldan yürütülen bu karanlık oyuna karşı hükümet ve sivil irade dik durarak ilkeli bir duruş sergiledi.
Gazeteci Murat Özer, "27 Nisan muhtırasına karşı o günkü AK Parti çok ciddi direnç ortaya koydu. Halk da sokaklara dökülerek bu muhtıra karşısında hükümetin yanında yer aldığını gösterince bütün bu plan çökmüş oldu. Cumhuriyet mitingleri bir darbe hazırlığının provasıydı. Bugünkü 7li koalisyonda benzeri bir şey yapmayı hedefliyor." dedi.
Siyaset Bilimci Onur Erim ise, "Türkiye'de belli bir irade kendisini irade olarak gören belli bir kesim halkın ve milletten kopuk bir takım faalieytlerde bulunmak ister ve bunu cumhuriyet mitingleri ile bütünleştirmeye kalktılar." şeklinde konuştu.
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