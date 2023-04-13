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Başkan Erdoğan vatandaşı için hayal etti! Kocaeli Şehir Hastanesi açılıyor! İşte özellikleri…

Başkan Erdoğan'ın her defasında "hayalim" dediği şehir hastanelerine bir yenisi daha ekleniyor. Bu kapsamda güçlü Türkiye yolunda Kocaeli Şehir Hastanesi vatandaşın hizmetine giriyor. Yaptığı açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dev sağlık kompleksi, sağlık sistemimizin gücüne güç katacak" dedi. Peki, 15 Nisan Cumartesi günü açılacak olan Kocaeli Şehir Hastanesi'nin özellikleri neler? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 13.04.2023 23:43 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 00:09
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Başkan Erdoğan vatandaşı için hayal etti! Kocaeli Şehir Hastanesi açılıyor! İşte özellikleri…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Nisan Cumartesi günü açılacak Kocaeli Şehir Hastanesi ile sağlık sisteminin daha da güçleneceğini bildirdi.

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Başkan Erdoğan vatandaşı için hayal etti! Kocaeli Şehir Hastanesi açılıyor! İşte özellikleri…

"SAĞLIK SİSTEMİMİZİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK"

Bakan Koca, sosyal medya paylaşımında, Türkiye'nin büyük sağlık yatırımlarına devam ettiğini belirtti.

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Başkan Erdoğan vatandaşı için hayal etti! Kocaeli Şehir Hastanesi açılıyor! İşte özellikleri…

Kocaeli Şehir Hastanesine ilişkin bir videonun da yer aldığı paylaşımında Koca, "6 hastaneden oluşan, toplam 1218 yatak kapasitesiyle Kocaeli Şehir Hastanesi, 15 Nisan Cumartesi günü açılıyor. Dev sağlık kompleksi, sağlık sistemimizin gücüne güç katacak." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan vatandaşı için hayal etti! Kocaeli Şehir Hastanesi açılıyor! İşte özellikleri…

218 POLİKLİNİK İLE HİZMET VERİLECEK

Kocaeli Şehir Hastanesi, 368 bin metrekarelik alan üzerinde 1218 yatak kapasiteli olarak planlandı.

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Başkan Erdoğan vatandaşı için hayal etti! Kocaeli Şehir Hastanesi açılıyor! İşte özellikleri…

218 polikliniğin açılacağı hastanede, 188 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı ve 63 ameliyathane ile hizmet verilecek.