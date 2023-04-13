Başkan Erdoğan vatandaşı için hayal etti! Kocaeli Şehir Hastanesi açılıyor! İşte özellikleri…

Başkan Erdoğan'ın her defasında "hayalim" dediği şehir hastanelerine bir yenisi daha ekleniyor. Bu kapsamda güçlü Türkiye yolunda Kocaeli Şehir Hastanesi vatandaşın hizmetine giriyor. Yaptığı açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dev sağlık kompleksi, sağlık sistemimizin gücüne güç katacak" dedi. Peki, 15 Nisan Cumartesi günü açılacak olan Kocaeli Şehir Hastanesi'nin özellikleri neler? İşte detaylar…