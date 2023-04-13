Bakan Fatih Dönmez Togg'a binmek isteyen Gülistan teyzeyi kırmadı: Allah Başkan Erdoğan'a devlerimize zeval vermesin
14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti 28’inci Dönem Eskişehir Milletvekili Adayı da olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, seçim çalışmalarına hızlı başladı. Çalışmaları kapsamında Eskişehir’de olan Dönmez, Togg’a binmek isteyen Gülistan Avcı’nın talebini kırmadı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de Togg'a binmek isteyen Gülistan Avcı'nın talebini geri çevirmedi.
ESNAF ZİYARETİ
Partisinin seçim çalışması için Emek Mahallesi'ne Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullanarak gelen Bakan Dönmez, esnaf ziyaretinde bulundu.
Vatandaşlarla sohbet eden Dönmez, Togg'a binmek isteyen mahalle sakini Gülistan Avcı'yı kırmadı.
Dönmez, sürücü koltuğunda olduğu araca Avcı'yı bindirdi ve onunla bir süre yolculuk etti.
"ALLAH BAŞKANIMIZA ZEVAL VERMESİN"
Avcı, Dönmez'e teşekkür ederek, "Allah'ım devletimize zeval vermesin. Başkanımıza da zeval vermesin. Namazlarımda her gün dua ediyorum. İnşallah kazanır." dedi.
Bakan Dönmez ise "Şer ittifakı bir araya geldi. Her şeye 'evet' diyorlar. Ablacım 2 kişi bakkal dükkanı idare edemez. 7 kişi diyor ki biz devleti idare edeceğiz." ifadesini kullandı.
"ÇOK GÜZELDİ. ALLAH BİN KERE RAZI OLSUN"
Yolculuğun ardından Togg'la ilgili düşüncelerini dile getiren Avcı, "Çok güzeldi. Allah bin kere razı olsun. Allah'ım kazasız belasız herkese versin." diye konuştu.
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