Bakan Fatih Dönmez Togg’a binmek isteyen Gülistan teyzeyi kırmadı: Allah Başkan Erdoğan’a devlerimize zeval vermesin

Bakan Dönmez ise "Şer ittifakı bir araya geldi. Her şeye 'evet' diyorlar. Ablacım 2 kişi bakkal dükkanı idare edemez. 7 kişi diyor ki biz devleti idare edeceğiz." ifadesini kullandı.

"ÇOK GÜZELDİ. ALLAH BİN KERE RAZI OLSUN"

Yolculuğun ardından Togg'la ilgili düşüncelerini dile getiren Avcı, "Çok güzeldi. Allah bin kere razı olsun. Allah'ım kazasız belasız herkese versin." diye konuştu.





