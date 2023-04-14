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Başkan Erdoğan onayladı! Ramazan Bayramı ve 23 Nisan'da köprü ve otoyollar ile İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz

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Giriş Tarihi: 14.04.2023 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023
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Başkan Erdoğan onayladı! Ramazan Bayramı ve 23 Nisan’da köprü ve otoyollar ile İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplu taşıma ücretsiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı 14 Nisan 2023 Cuma günkü Resmi Gazete kararına göre; Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda köprü ve otoyollar ile Ankara, İzmir ve İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara göre, tap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de şehir içi toplu taşıma da bayramda ücretsiz olacak.

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