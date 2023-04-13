Başkan Erdoğan: Kandil'den bağıranlar çağıranlar bunlar vız gelir tırıs gider
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da düzenlenen Depremzedelerle İftar Programı’nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Seçim gündeminin, hayata tutunma mücadelesi veren depremzedelerin sorunlarını unutturmasına asla müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." dedi. 14 Mayıs seçimlerinde 7'li koalisyon için destek açıklamalarında bulunan terör örgütü elebaşlarına net mesaj veren Başkan Erdoğan, "Kandil'den bağıranlar, çağıranlar, bunlar vız gelir tırıs gider. Biz işimize bakacağız, bizim yolumuz millete hizmet, vatanı ayağa kaldırmak." ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da düzenlenen Depremzedelerle İftar Programı'nda hitap etti.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Bu mübarek günlerin depremzedelerimizle birlikte tüm milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyorum.
Depremden sonra afetzede illerimizi birkaç kez ziyaret ederek acılarını paylaşmıştık. Ramazan'ın ilk haftasında da Cumhur İttifakı olarak bu ziyaretlerimizi devam ettirdik. Şimdiye kadar birçok şehirde deprem mağdurlarımızla iftar yaptık. Ankara ve İstanbul'da depremzedelerle bir araya geldik. Dün de arma kurtarma ekipleriyle bir araya geldik ve iftar yaptık. Afet mağduru kardeşlerimizi asla yalnız bırakmıyoruz. Yarın da Diyarbakır'da olacağız.
"BAKANLARIMIZ ADETA BÖLGEDE KAMP KURDULAR"
Seçim gündeminin, hayata tutunma mücadelesi veren depremzedelerin sorunlarını unutturmasına asla müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. 250 belediyemizle, STK'larla tam kadro sahadayız. Bakanlarımız ilk günden itibaren bölgede adeta kamp kurdular. Biz de çalışmaları anbean takip ediyoruz. Yabancı liderle görüşerek yurt dışındaki imkanları sizin istifadelerinize sunmaya çalışıyoruz. Milletimizle gönül bağı olan herkesle irtibat halindeyiz. Tüm imkanları deprem bölgesine yığdık. Bütün ihtiyaçlarınızı noksansız karşılıma gayretindeyiz. Kurumlarımız 7/24 esasına göre çalışmaktadır. Her daim sizin emrinizdedir. Amacımız tüm afetzedelerimizin sıkıntısı gidermektir.
"MALATYA'DA 70 BİN KONUT İNŞA EDECEĞİZ"
Deprem konutlarımızın inşasına başladık. İlk kazmayı 24 Şubat tarihi itibarıyla vurmuştuk. Önceki hafta Elazığ, Gaziantep, Nurdağı, Hatay, Kahramanmaraş'ta temelleri attık. Bugün de Malatya'da temelleri attık. 100 bine yakın konutun inşa sürecini başlatmış olduk. İlk köy evlerinin teslimatını Ramazan Bayramı'nda yapacağız. Hedefimiz 319 bin ilk 1 yıl içeresinde olmak üzere toplam 650 bin konutu yaparak hak sahiplerine teslim etmektir. Malatya'da 70 bin konut inşa edeceğiz. 25 bin 300 de köy evi inşa edeceğiz.
"NE SÖZ VERDİYSEK HEPSİNİN ARKASINDA DURDUK"
Başkalarının gündemi ne olursa olsun bizim gündemimiz sizsiniz. Başkaları ne hesap yaparsa yapsın bizim önceliğimiz sizsiniz. Koltuk peşinde olanlar 6'lı masanın etrafında. İkbal peşinde değiliz, makam peşinde hiç değiliz. Sizin hayır dualarınızı almanın peşindeyiz. 21 yıllık iktidarımız dönemimizde ülkemize eser kazandırmaktan başka niyet taşımadık. Muhalefetin takoz koyma girişimlerine rağmen canla başla çalıştık. Ne söz verdiysek hepsinin arkasında durduk. Hepsini gerçekleştirmeye çalıştık.
"TOGG'A TAKOZ KOYANLAR HÜSRANDA"
Cesaretlendirmek yerine projeye takoz koyanları bir kez daha hüsrana uğrattık. Kimse satın almaz dedikleri Togg, 177 bin ön sipariş aldı.
KANDİL'DEKİ HAİNLERE NET MESAJ
Kandil'den bağıranlar, çağıranlar, bunlar vız gelir tırıs gider. Biz işimize bakacağız, bizim yolumuz millete hizmet, vatanı ayağa kaldırmak.
(Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Malatya'da depremzedelerle birlikte iftar yaptı.)
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