Başkan Erdoğan: Kandil’den bağıranlar çağıranlar bunlar vız gelir tırıs gider

"MALATYA'DA 70 BİN KONUT İNŞA EDECEĞİZ"

Deprem konutlarımızın inşasına başladık. İlk kazmayı 24 Şubat tarihi itibarıyla vurmuştuk. Önceki hafta Elazığ, Gaziantep, Nurdağı, Hatay, Kahramanmaraş'ta temelleri attık. Bugün de Malatya'da temelleri attık. 100 bine yakın konutun inşa sürecini başlatmış olduk. İlk köy evlerinin teslimatını Ramazan Bayramı'nda yapacağız. Hedefimiz 319 bin ilk 1 yıl içeresinde olmak üzere toplam 650 bin konutu yaparak hak sahiplerine teslim etmektir. Malatya'da 70 bin konut inşa edeceğiz. 25 bin 300 de köy evi inşa edeceğiz.

"NE SÖZ VERDİYSEK HEPSİNİN ARKASINDA DURDUK"

Başkalarının gündemi ne olursa olsun bizim gündemimiz sizsiniz. Başkaları ne hesap yaparsa yapsın bizim önceliğimiz sizsiniz. Koltuk peşinde olanlar 6'lı masanın etrafında. İkbal peşinde değiliz, makam peşinde hiç değiliz. Sizin hayır dualarınızı almanın peşindeyiz. 21 yıllık iktidarımız dönemimizde ülkemize eser kazandırmaktan başka niyet taşımadık. Muhalefetin takoz koyma girişimlerine rağmen canla başla çalıştık. Ne söz verdiysek hepsinin arkasında durduk. Hepsini gerçekleştirmeye çalıştık.

"TOGG'A TAKOZ KOYANLAR HÜSRANDA"

Cesaretlendirmek yerine projeye takoz koyanları bir kez daha hüsrana uğrattık. Kimse satın almaz dedikleri Togg, 177 bin ön sipariş aldı.

KANDİL'DEKİ HAİNLERE NET MESAJ

Kandil'den bağıranlar, çağıranlar, bunlar vız gelir tırıs gider. Biz işimize bakacağız, bizim yolumuz millete hizmet, vatanı ayağa kaldırmak.

(Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Malatya'da depremzedelerle birlikte iftar yaptı.)



