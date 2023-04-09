Yedili koalisyonda 10 Nisan krizi patladı! CHP liste savaşları nedeniyle üç kez toplantı erteledi! Küçük ortaklar Kılıçdaroğlu'nu terletiyor
Yedili koalisyonda Kılıçdaroğlu'nun adaylığına giden süreçte yaşanan adaylık krizi sonrası bu gece de liste krizi patlak verdi. Küçük ortaklar Kılıçdaroğlu'nu daha fazla vekil alabilmek için sıkıştırırken CHP'de büyük bir kaos yaşanıyor. Yapılacak toplantı 3 kez ertelenirken CHP’de teşkilatlardan sorumlu Oğuz Kaan Salıcı'nın toplantıyı bağıra çağıra terk ettiği öğrenildi. Ayrıca CHP'nin kanalı TELE 1'de "CHP ve İYİ Parti'de zor gece" başlığı atılırken küçük ortakların talep ettiği vekil sayıları da açıklandı. İşte detaylar...
2023 seçimlere artık kısa bir süre kalırken yedili koalisyonda aday krizi sonrası şimdi de liste krizi patlak verdi. CHP ve İYİ Parti bu gece ortalık adeta karıştı.
LİSTE KRİZİ PATLADI
Binbir kavga ve dövüşün gölgesinde ittifak ortaklarından şartlı 'evet' alan Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti. Kılıçdaroğlu, diğer 5 genel başkan yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisine Cumhurbaşkanı Yardımcılığı vermekle mükellef. Öte yandan koalisyonda adaylık krizinden sonra şimdi de liste krizi baş gösterdi.
KÜÇÜK ORTAKLARIN İSTEĞİ BÜYÜK
Kılıçdaroğlu, kendisinden 30-40 vekil talep eden küçük ortaklarına anket kartını açıp 2-3 vekil önererek 'oyunuz kadar konuşun, yerinizi bilin' mesajı verdi. Bu durumu CHP yandaşı kanallarda konuşan fondaş anketçiler bile doğruladı.
" İYİ PARTİ'NİN OYLARI BARAJ ALTINDA"
Meral Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray, milletvekiliği adaylığından feragat ettiğini duyurdu. Çıray, İYİ Parti'nin oylarının baraj altına düştüğünü belirterek "Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım" dedi.
Çıray'ın "Yine mi başa döndük?" paylaşımını yapması ise İYİ Parti'nin masadan kalktığı güne gönderme olarak da yorumlandı.
LİSTE KRİZİ SONRASI TOPLANTI ERTELEME SEANSLARI
Tüm bu yaşanan gelişmelerin etkisi sürerken gözler CHP'deki Parti Meclisi toplantısına çevrildi. Ancak söz konusu toplantı tam 3 kez vekil adayı krizinden kaynaklı ertelendi.
Gelişmeyi CHP'li Barış Yarkadaş, resmi sosyal medya Twitter üzerinden duyurdu. Saat 22.00'da başlaması gereken toplantı önce 00.00'a ardından 03.00'a alındı.
Öte yandan Ankara'dan sıcak kulisler akmaya da devam ediyor.
Gazeteci Zafer Şahin İYİ Parti'deki 'Aytun Çıray' ve CHP'deki 'liste' kriziyle baş gösteren kavgaların detaylarını anlattı.
AYTUN ÇIRAY SIRASINI BEĞENMEDİ
İYİ Parti cephesinde Aytun Çıray'ın sırasını beğenmediği için böylesi bir çıkış yaptığı konuşulurken Zafer Şahin, Çıray ve Müsavat Dervişoğlu arasındaki husumete de dikkat çekti.
Şahin, "İzmir iki bölgeden oluşuyor. Birinci bölge birinci sırada Müsavat Dervişoğlu var. Aytun Çıray'ın yeri ise ikinci bölge ikinci sırada. Çıray da buna bir tepki olarak böyle bir paylaşımda bulunuyor" dedi.
CHP'DE OLAĞANÜSTÜ HALLER: TOPLANTIYI BAĞIRA ÇAĞIRA TEK ETTİ
CHP PM toplantısının üç kez vekil adayı krizinden dolayı ertelenmesi ile ilgili de kulis bilgilerini aktaran Zafer Şahin, CHP'de teşkilatlardan sorumlu Oğuz Kaan Salıcı'nın toplantıyı bağıra çağıra terk ettiğini dile getirdi.
TELE 1: CHP VE İYİ PARTİ'DE ZOR GECE
CHP kanalı Tele 1'de yaşanan kriz gözler önüne serilirken CHP binası önünden yapılan yayında "Deva, Gelecek, Demokrat ve Saadet Partileri CHP listelerinden seçime girecek. Gelecek, Deva ve Saadet Partisine toplam 7 tane seçilecek garanti yer verilecek. Demokrat Parti'ye 3 tane garanti yer verilecek Deva 10 +5 talep ediyor. Saadet ve Gelecek 7'şer garanti kontenjan + 3 talep ediyor." ifadeleri kullanıldı.
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