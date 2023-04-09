Yedili koalisyonda 10 Nisan krizi patladı! CHP liste savaşları nedeniyle üç kez toplantı erteledi! Küçük ortaklar Kılıçdaroğlu’nu terletiyor

CHP'DE OLAĞANÜSTÜ HALLER: TOPLANTIYI BAĞIRA ÇAĞIRA TEK ETTİ

CHP PM toplantısının üç kez vekil adayı krizinden dolayı ertelenmesi ile ilgili de kulis bilgilerini aktaran Zafer Şahin, CHP'de teşkilatlardan sorumlu Oğuz Kaan Salıcı'nın toplantıyı bağıra çağıra terk ettiğini dile getirdi.

TELE 1: CHP VE İYİ PARTİ'DE ZOR GECE

CHP kanalı Tele 1'de yaşanan kriz gözler önüne serilirken CHP binası önünden yapılan yayında "Deva, Gelecek, Demokrat ve Saadet Partileri CHP listelerinden seçime girecek. Gelecek, Deva ve Saadet Partisine toplam 7 tane seçilecek garanti yer verilecek. Demokrat Parti'ye 3 tane garanti yer verilecek Deva 10 +5 talep ediyor. Saadet ve Gelecek 7'şer garanti kontenjan + 3 talep ediyor." ifadeleri kullanıldı.