HDP destekli 7’li koalisyonda liste savaşları! CHP kargaşadan nasıl kurtulacak?

Prof. Dr. Cüneyt Akalın'ın öne çıkan sözleri:

MUHALEFET LİSTELERİ

"Bu listeler konusunda ciddi bir kargaşa yaşanacak. Ortak listeyi olayı var; küçük partiler kendi logoları ile girmek istemiyorlar. Büyük partilerin gölgesinde daha yararlı gördüler kendi açılarından. Burada İYİ Parti kendi amblemi ile yola devam istiyor. Bazı yerlerde beraber gireceklermiş; yani tam bir kargaşa ortamı var. Seçmen bu işin içinden nasıl çıkacak? Nasıl sağlıklı sonuçlar alacağız? Ben çok kuşkuluyum. Kağıt üzerinde pazarlık yapmak kolay. DEVA-Gelecek-Saadet ve Demokrat Parti az da olsa seçmenlerini CHP'ye oy vermeye nasıl ikna edecekler? İşte ben bu noktada çok kuşkuluyum.