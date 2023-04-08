HDP destekli 7’li koalisyonda liste savaşları! CHP kargaşadan nasıl kurtulacak?
HDP'li 7’li koalisyonda liste mesaisi sürüyor. Gözler bugün yapılacak CHP Parti Meclisi toplantısına çevrildi. Toplantıda listelere son şekli verilecek. Koalisyonun küçük ortaklarına ne kadar kontenjan ayrılacağı netleşecek. Batı Türkiye'deki seçimle neden yakından ilgileniyor? ABD ve Rusya'nın Türkiye seçimindeki tavrı ne anlama geliyor? Koalisyonun mesajları kamuoyunda nasıl bir karşılık buluyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan siyaset bilimci Prof. Dr. Cüneyt Akalın değerlendirdi.
Milletvekili pazarlıkları, Genel Merkezler arasında yoğun görüşme trafiği… HDP'li yedili koalisyonda liste çalışmalarında sona gelindi. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun partisinin logosu altında DEVA ve Gelecek Partisi ile seçime girme önerisi kabul edilmedi. Bunun üzerine 81 ilde ortak liste hedefiyle görüşmeler başladı. Dört partinin CHP listelerinden seçime girme seçeneği masaya yatırıldı. Kemal Kılıçdaroğlu bizzat devreye girdi. Görüşmeler neticesinde uzlaşıya varıldı.
Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de ortak liste önerisinde bulunduğu ancak Meral Akşener'in teklifi kabul etmediği belirtildi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da kendilerine yakın isimleri yerleştirmek istediği CHP listelerine son şekli Parti Meclisi verecek.
Batı Türkiye'deki seçimle neden yakından ilgileniyor? ABD ve Rusya'nın Türkiye seçimindeki tavrı ne anlama geliyor? Koalisyonun mesajları kamuoyunda nasıl bir karşılık buluyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan siyaset bilimci Prof. Dr. Cüneyt Akalın değerlendirdi.
Prof. Dr. Cüneyt Akalın'ın öne çıkan sözleri:
MUHALEFET LİSTELERİ
"Bu listeler konusunda ciddi bir kargaşa yaşanacak. Ortak listeyi olayı var; küçük partiler kendi logoları ile girmek istemiyorlar. Büyük partilerin gölgesinde daha yararlı gördüler kendi açılarından. Burada İYİ Parti kendi amblemi ile yola devam istiyor. Bazı yerlerde beraber gireceklermiş; yani tam bir kargaşa ortamı var. Seçmen bu işin içinden nasıl çıkacak? Nasıl sağlıklı sonuçlar alacağız? Ben çok kuşkuluyum. Kağıt üzerinde pazarlık yapmak kolay. DEVA-Gelecek-Saadet ve Demokrat Parti az da olsa seçmenlerini CHP'ye oy vermeye nasıl ikna edecekler? İşte ben bu noktada çok kuşkuluyum.
BATI'NIN SEÇİME OLAN İLGİSİ
Türkiye dünyanın çok önemli ülkelerinden bir tanesi. Orta Doğu ve Batı Asya arasındaki kilit ülke. İşte bu yüzden yakın takip söz konusu ve çok önemli bir seçim. Herkes bu seçimi kendi tarafına çekiştirmeye çalışıyor. Burada Batı olan tüm gücüyle muhalefete kazandırmaya çalışıyor. Çok açık şekilde onlara destek veriyorlar. "Erdoğan gitsin" manşetleri atıyorlar. Türkiye'nin Amerika-Rusya arasındaki çekişmede oynadığı rol çok önemli. Türkiye'yi bir parça bir yere çekmek uluslararası dengeleri etkiliyor. Batı'nın verdiği desteği arkasında HDP ve Suriye'de yaptıklarının da etkisi var.
CHP-HDP İLİŞKİSİNİN PERDE ARKASI
HDP ile CHP birleştiren aslında burada Batı'nın desteği olabilir. Burada durup dururken cumhuriyetin kurucu CHP ile cumhuriyetin yıkıcısı HDP'nin aynı listelerde, ortamlarda, masalarda buluşup faaliyet göstermesi acayip bir durumdur. Lavrov'un Türkiye seçimleri konusunda verdiği cevap oldukça manidar. Kenilerinin ülkelerin içişlerine karışmadığı mesajı verirken bunu ABD'ye sor diyerek onların yaptıkları müdahaleye atıfta bulunuyor.
Türkiye'nin Asya'daki müttefikleri Batı'dan ve ABD'den farklı olarak Türkiye'nin içişlerine karışmamaya özen gösteriyor. Türkiye çok kilit bir ülke burada içişlerine karışmak hem uluslararası hukuka hem onların çıkarlarına aykırı bir durumdur. Rusya'nın verdiği mesaj belli ve ilişkilerimize önem veriyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başakşehir metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak? M3 Başakşehir-Kayaşehir METRO DURAKLARI
- Başakşehir açık ve kapalı yollar listesi 08 Nisan 2023 | Alternatif yollar hangileri? Saat kaçta kapanıp kaçta açılacak? Kayaşehir Bulvarı...
- 3 kez kampa girdi 15 kiloyu böyle eritti! Kızıyla birlikte formunu yakalayan Sibel Can diyetinin sırları...
- Muğla MHP milletvekili adayı Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Özlem Balcı dizi ve filmler...
- Asgari ücret ara zammı yeni formüller! %15-20-25-30 zam üzerinden yeni tablo! 10.207-10.632-11.057 TL...
- Kardeş kardeşe, amcaya, teyzeye, anneye, babaya fitre verebilir mi? 2023 DİYANET fitre bedeli ne kadar, kaç TL?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 7 Nisan 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
- Nakit paraya ihtiyacı olanlar başvursun! 50.000 TL’ye 36 ay vadeli kredi veriyor! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank....
- Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçı rövanşı ne zaman? Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçı ayın kaçında?
- İslam Memiş nokta atışı tarih verdi! Tüm ihtimalleri bir köşeye yazın! 2023'ün son dip alım fırsatı...
- Ateş Kuşları son bölüm izle! Ateş Kuşları ne zaman, saat kaçta? Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
- Kamu işçileri toplu zam görüşmeleri son dakika bitti mi? Kamu işçileri toplu zam görüşmeleri ne zaman biter?