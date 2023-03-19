Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi! Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi

"BABA, BİZİ BUNLARA BIRAKMA"

Vatandaşımızın "Baba, bizi bunlara bırakma" ifadesi sorumluluğunuzu arttırıyor. Bunlara vatandaşımız bırakılır mı? Biz can derdindeyiz, onlar can derdinde.

Cumhur İttifakı olarak Devlet Bey ile bölgeyi dolaştık. Yeni şehirlerimizi inşa ederek Türkiye Yüzyılı'nı ihya edeceğiz. İşte onlar ne ile uğraşıyor biz ne ile uğraşıyor. Bütün bunları başarana kadar bize durmak, başka yöne bakmak bize haramdır.

Deprem bölgesindeki yaraları sararken, yeni şehirlerimizi inşa ederken diğer projelerimizi de ihmal etmiyoruz. 60 yıllık hayalimiz olan Türkiye'nin otomobili onlardan biridir.

Karadeniz gazını yakında milli sisteme bağlıyoruz. Ülkemizi, taşıması-üretimi ile doğal gaz merkezi yapma yolunda hızla ilerliyoruz. Akkuyu Nükleer Santral de bunlardan biridir. Ana muhalefet ve yanındakiler Akkuyu'yu gezmek istiyor; arkadaşlarımıza 'gezdirin' diyorum. Gidip geziyorlar, beğeniyorlar, sonra da 'yaptırmayacağız' diyorlar. Yeşil enerji noktasında adımlar atıyoruz, bunlar ise 'yaptırmayacağız' diyor. Yarın elektrikler bunların döneminde nasıl kesiliyorsa yine aynı noktaya düşeriz.

Yusufeli Barajı da bunlardan biridir. Yeşil enerji barajıdır. Bu baraj sulamada da istenildiği şekilde kullanılacak bir kaynaktır. Güneş ve rüzgar başta olmak üzere çok iyi bir yerdeyiz.

Dünyada artık parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Göreve geldiğimizde yüzde 20 idi savunma sanayinde bizim potansiyelimiz. Şimdi yüzde 80. Nereden nereye. Daha da pekiştireceğiz.

Dostlarımızla tek yürek, tek bilek olarak kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

Ne söz verdiysek hepsini Cumhur İttifakı olarak tek tek hayata geçireceğiz.

Dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye, bu alanda attığı adımlarla dikkati çekiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde, Eti Maden tarafından yapılan çalışmalarla bor madeninin katma değerli yolculuğu hız kesmeden sürüyor.