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Altılı koalisyonda yardımcılık sonrası şimdi de bakanlık yarışları! İlk açıklama Özgür Özel'den: Bakanlık gönlümden geçiyor

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2023 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023
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Altılı koalisyonda yardımcılık sonrası şimdi de bakanlık yarışları! İlk açıklama Özgür Özel’den: Bakanlık gönlümden geçiyor

Altılı koalisyonda projeler yerine kimin Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağına yönelik tartışmalar sürerken yeni bir kriz de patlak verdi. Cumhurbaşkanı yardımcılığı konusunda ittifak içinde tartışmalar sürerken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada bakanlık istediğini ima etti. Özel açıklamasında "Elbette bakanlık gönlümden geçiyor. Birçok bakanlığa yakıştıranlar var." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Seçimlere az bir süre altılı koalisyonda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanırken, yaşanan sürece İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan ayrılıp saatler sonra geri dönmesi damga vurdu.

AKŞENER'DEN İMAMOĞLU VE YAVAŞ KARTI

Koalisyon içinde yaşanan bu kriz derinleşirken Akşener "İmamoğlu ve Mansur Yavaş da Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının kabul edilmesinin ardından koalisyona yeniden katılma kararı aldı.

PROJE YERİNE YARDIMCILIK KONUŞUYORLAR

Koalisyonda iktidara gelinmesi durumunda yapılacak projelerin konuşulması gerekirken, tek gündem kimlerin Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı konusu.

HER PARTİYE EN AZ BİR BAKANLIK

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu "Partilerin aldıkları oya göre, çıkardıkları milletvekiline göre belli sayıda Bakanlıklar pay edilecek. Her parti en azından 1 bakanlıkta etkili olacak. Bunu deklare ettikten sonra geri kalan hususların tamamı izafi artık" diye konuştu.

DAVUTOĞLU SİSTEMSİZLİĞİ BÖYLE AÇIKLADI

Gelecek Partisi lideri, 6'lı masanın bir bakanlık anlaşması yaptığını belirterek, "Meclis'te 360'ın üzerine çıkmak için algoritmalar geliştireceğiz. Herkes bir cumhurbaşkanı yardımcılığı bir bakanlık alacak. Onun dışında ne kadar milletvekili varsa o kadar bakanlık alacak. 7 bakanlığı olacak, 8 bakanlığı olacak. Eşitlik 6'lı masanın almış olduğu sorumluktur" diye konuştu.

FATİH PORTAKAL TEK TEK SAYMIŞTI

İttifakın aday belirleme sürecinde bakanlık kapışmaları gündeme gelirken CHP yandaşı Fatih Portakal yaptığı açıklamalarda altılı masaya ilişkin olası bakanlık dağılımını paylaştı.

Fatih Portakal'ın bilgisine göre 6'lı masadaki bakanlık dağılımı şu şekilde:

CHP: Milli Eğitim, Ekonomi, Dışişleri, Adalet

İYİ Parti: Sağlık, Aile, İçişleri, Tarım

DEVA: Ekonomi, Adalet, Dışişleri

Gelecek Partisi: Adalet, Dışişleri, Milli Eğitim Bakanlığı

Saadet Partisi: Aile Bakanlığı, Tarım Bakanlığı

Demokrat Parti: Kültür ve Turizm, Tarım

ŞİMDİ DE BAKANLIK YARIŞLARI

Altılı koalisyonda yaşanan yardımcılık krizine şimdi bir de bakanlık krizi eklendi. Seçimi kazanmadan önce yardımcılık ve bakanlık paylaşımlara başlanırken flaş bir gelişme yaşandı.

ÖZGÜR'E ÖZEL BAKANLIK

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada bakanlık istediğini ima ederken "Elbette bakanlık gönlümden geçiyor. Birçok bakanlığa yakıştıranlar var." ifadelerini kullandı.

6’lı koalisyonda cumhurbaşkanlığı yardımcılığı krizi!
6’lı koalisyonda cumhurbaşkanı yardımcılığı krizi!
Asıl kriz cumhurbaşkanı yardımcılığıyla çıkacak

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