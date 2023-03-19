Altılı koalisyonda yardımcılık sonrası şimdi de bakanlık yarışları! İlk açıklama Özgür Özel'den: Bakanlık gönlümden geçiyor
Altılı koalisyonda projeler yerine kimin Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağına yönelik tartışmalar sürerken yeni bir kriz de patlak verdi. Cumhurbaşkanı yardımcılığı konusunda ittifak içinde tartışmalar sürerken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada bakanlık istediğini ima etti. Özel açıklamasında "Elbette bakanlık gönlümden geçiyor. Birçok bakanlığa yakıştıranlar var." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Seçimlere az bir süre altılı koalisyonda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanırken, yaşanan sürece İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan ayrılıp saatler sonra geri dönmesi damga vurdu.
AKŞENER'DEN İMAMOĞLU VE YAVAŞ KARTI
Koalisyon içinde yaşanan bu kriz derinleşirken Akşener "İmamoğlu ve Mansur Yavaş da Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının kabul edilmesinin ardından koalisyona yeniden katılma kararı aldı.
PROJE YERİNE YARDIMCILIK KONUŞUYORLAR
Koalisyonda iktidara gelinmesi durumunda yapılacak projelerin konuşulması gerekirken, tek gündem kimlerin Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı konusu.
HER PARTİYE EN AZ BİR BAKANLIK
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Karamollaoğlu "Partilerin aldıkları oya göre, çıkardıkları milletvekiline göre belli sayıda Bakanlıklar pay edilecek. Her parti en azından 1 bakanlıkta etkili olacak. Bunu deklare ettikten sonra geri kalan hususların tamamı izafi artık" diye konuştu.
DAVUTOĞLU SİSTEMSİZLİĞİ BÖYLE AÇIKLADI
Gelecek Partisi lideri, 6'lı masanın bir bakanlık anlaşması yaptığını belirterek, "Meclis'te 360'ın üzerine çıkmak için algoritmalar geliştireceğiz. Herkes bir cumhurbaşkanı yardımcılığı bir bakanlık alacak. Onun dışında ne kadar milletvekili varsa o kadar bakanlık alacak. 7 bakanlığı olacak, 8 bakanlığı olacak. Eşitlik 6'lı masanın almış olduğu sorumluktur" diye konuştu.
FATİH PORTAKAL TEK TEK SAYMIŞTI
İttifakın aday belirleme sürecinde bakanlık kapışmaları gündeme gelirken CHP yandaşı Fatih Portakal yaptığı açıklamalarda altılı masaya ilişkin olası bakanlık dağılımını paylaştı.
Fatih Portakal'ın bilgisine göre 6'lı masadaki bakanlık dağılımı şu şekilde:
CHP: Milli Eğitim, Ekonomi, Dışişleri, Adalet
İYİ Parti: Sağlık, Aile, İçişleri, Tarım
DEVA: Ekonomi, Adalet, Dışişleri
Gelecek Partisi: Adalet, Dışişleri, Milli Eğitim Bakanlığı
Saadet Partisi: Aile Bakanlığı, Tarım Bakanlığı
Demokrat Parti: Kültür ve Turizm, Tarım
ŞİMDİ DE BAKANLIK YARIŞLARI
Altılı koalisyonda yaşanan yardımcılık krizine şimdi bir de bakanlık krizi eklendi. Seçimi kazanmadan önce yardımcılık ve bakanlık paylaşımlara başlanırken flaş bir gelişme yaşandı.
ÖZGÜR'E ÖZEL BAKANLIK
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada bakanlık istediğini ima ederken "Elbette bakanlık gönlümden geçiyor. Birçok bakanlığa yakıştıranlar var." ifadelerini kullandı.
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