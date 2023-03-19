Altılı koalisyonda yardımcılık sonrası şimdi de bakanlık yarışları! İlk açıklama Özgür Özel’den: Bakanlık gönlümden geçiyor

DAVUTOĞLU SİSTEMSİZLİĞİ BÖYLE AÇIKLADI

Gelecek Partisi lideri, 6'lı masanın bir bakanlık anlaşması yaptığını belirterek, "Meclis'te 360'ın üzerine çıkmak için algoritmalar geliştireceğiz. Herkes bir cumhurbaşkanı yardımcılığı bir bakanlık alacak. Onun dışında ne kadar milletvekili varsa o kadar bakanlık alacak. 7 bakanlığı olacak, 8 bakanlığı olacak. Eşitlik 6'lı masanın almış olduğu sorumluktur" diye konuştu.