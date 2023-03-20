6’lı koalisyonda Mansur Yavaş krizi! ‘Genel Başkanlar vekil olsun’ önerisi ne anlama geliyor?

Peki Mansur Yavaş'ın bu açıklamaları ne anlama geliyor? 6'lı koaliyonu hangi krizler bekliyor? Proje ittifak bundan sonra ne yapacak? Ankara'daki siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

Okan Müderrisoğlu'nuın öne çıkan sözleri:

"Siyaset kısır bir gündemle ve tek bir hedef odaklı yani 'Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderelim ondan sonrasına bakalım' odaklı sürüyor. O nedenle kısa vadeli çıkarlar etrafında şekilleniyor. Muhalefetin yaptığı siyasette bunu belirgin şekilde görüyoruz. 6'lı masa denilen testi kırıldı sonra yapıştırıldı ama sızıntı var. İşte sızınca da Mansur Yavaş bunun en tipi örneklerinden birini gösterdi.