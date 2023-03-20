6’lı koalisyonda Mansur Yavaş krizi! ‘Genel Başkanlar vekil olsun’ önerisi ne anlama geliyor?
6’lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına baskıyla ve kumar masası polemikleriyle yardımcı aday olarak entegre edilen Mansur Yavaş’tan ortalığı karıştıran bir çıkış geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak sonradan eklenen 12. maddede adı geçen Mansur Yavaş, “Genel Başkanlar vekil olsun” önerisiyle bir TV programında ortalığı karıştıracak bir çıkış yaptı. Peki Mansur Yavaş’ın açıklamaları ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu değerlendirdi. Müderrisoğlu, "Muhalefetin yaptığı siyasette bunu belirgin şekilde görüyoruz. 6’lı masa denilen testi kırıldı sonra yapıştırıldı ama sızıntı var. İşte sızınca da Mansur Yavaş bunun en tipi örneklerinden birini gösterdi." dedi.
Türkiye 2 Mart gecesi başlayan 72 saat süren ülke siyasi tarihine giren kirli pazarlıkların otel köşelerinde yapıldığı bir 6'lı koalisyon filmi izledi. Proje olarak geçtiğimiz yıl 28 Şubat'ta kurulan 6'lı masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin öne çıkmasıyla Meral Akşener 2 Mart'ta gecesi yüzü asık şekilde Saadet Partisi Genel Merkezi'ni terk etti ve partisinin yolunun tuttu.
Gecesi karanlık gündüzü ondan bile karanlık olan 6'lı koalisyonu 3 Mart günü büyük bir şok bekliyordu. Meral Akşener partisinin kurullarıyla yaptığı toplantıların ardından kameralar karşısına geçti kirli pazarlıklar dönüyor dediği kumar masasını yıktı. CHP'nin içine 2 canlı bomba bıraktı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı aday olmaya çağırdı. Ancak 2 belediye başkanı liderlerinden yana tavır aldı ve CHP'li olduklarını ifade ettiler.
Ancak filmin 2. perdesi henüz başlamamıştı. Proje olarak bir araya gelen 11 defa toplanıp yemek yiyerek çay içerek dağılan masayı sofraya çevirmeye çalışarak milleti kandırma derdine düşen Kemal Kılıçdaroğlu Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi'nin yolunu tuttu. Bundan sonra İYİ Parti'nin koalisyona geri dönüşü yok denirken Türkiye'nin siyasi tarihine kara leke olarak geçen Güneş Motel olayı tekrar yaşandı. Belediye başkanları araya girdi. Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu ABD Büyükelçiğinin yanı başında bir otelde buluştu ve yeni pazarlıkta el sıkıştı.
Buradaki görüşmelerden sonra Meral Akşener'in yine asık suratıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti. Kemal Kılıçdaroğlu 11 madde açıkladı metinde 12 madde yer alıyordu. Meral Akşener kumar masasına geri dönmesi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı, kazanırsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun canının istediği zaman atamasına bağlanmıştı.
İşte masaya ismi böyle gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 6'lı koalisyonu karıştıracak bir açıklamaya attı çıktığı bir TV programında. Mansur Yavaş katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisinin Meral Akşener'den geldiğini ifade etti. Birkaç gün vakitleri olsa 6'lı masaya farklı bir formülle gitmeyi düşündüklerini belirten Yavaş, "Şunu önerecektik, Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Bunu sayın genel başkanlarla konuşacağım ama takdir masanın" dedi.
DEVA PARTİSİ'NDEN CEVAP
Yavaş'ın önerisine DEVA Partisi'nden cevap geldi. DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
"Parti liderlerinin milletvekili olması ile ilgili teklifi yapacak olan da yine parti liderleridir. Masaya ne getirilmişse o değerlendirilmiştir. İstişare, mutabakat ve müzakere ile cumhurbaşkanı adayı da belirlenmiştir. Cumhurbaşkanı yardımcılıkları ile ilgili konu da altı liderin imzasıyla mutabakata bağlanmıştır. Herkesin o mutabakata uygun hareket etmesi gerekir. Aksi taktirde imzaya aykırı hareket edilmiş olur ve bu da hiçbir liderden beklenemez. Eğer başka bir karar alınacaksa da yine o yer de altı liderin toplanacağı masadır. O masaya Sayın Mansur Yavaş'ın ismini bir lider getirmiştir ve o liderin talebi doğrultusunda müzakereyle karar verilmiştir, bu da yol haritasına işlenmiştir. Herkesin imzasının arkasında durma yükümlülüğü bulunmaktadır. Geçiş Sürecinin Yol Haritası'na dair farklı öneriler getirmek de yine sadece altı lidere mahsustur. Örneğin ben DEVA Partisi'nin Sözcüsü olarak o masaya öneride bulunamam. Sayın Yavaş'ın bir önerisi varsa Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden elbette ki masaya getirebilir."
Peki Mansur Yavaş'ın bu açıklamaları ne anlama geliyor? 6'lı koaliyonu hangi krizler bekliyor? Proje ittifak bundan sonra ne yapacak? Ankara'daki siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
Okan Müderrisoğlu'nuın öne çıkan sözleri:
"Siyaset kısır bir gündemle ve tek bir hedef odaklı yani 'Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderelim ondan sonrasına bakalım' odaklı sürüyor. O nedenle kısa vadeli çıkarlar etrafında şekilleniyor. Muhalefetin yaptığı siyasette bunu belirgin şekilde görüyoruz. 6'lı masa denilen testi kırıldı sonra yapıştırıldı ama sızıntı var. İşte sızınca da Mansur Yavaş bunun en tipi örneklerinden birini gösterdi.
Bunlar hakikaten Türkiye'nin nasıl yönetildiği konusunda yeterince bilgi sahibi olunmadığını veya bir algı yönetimi ile toplumun nasıl sevk ve idare edilmek istendiğini gösteren örnekler. Türkiye böyle bir ülke değil. Dün ile bugün arasında farkı çok arttığı yönetilmesi sanıldığı kadar olmayan parçalı yapılarla idare edilmesi mümkün olmayan aynı zamanda uzlaşma adı altında yozlaşmaya müsait siyasi intikamın hakim olması durumunda çok zaman kaybedecek düne takılırken yarını göremeyecek bir ülke.
Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş portreleri ile birlikte kendisini ortaya koyuyor. Bu fotoğrafta 2 isimin gözü de Meral Akşener'den alacakları işarete endekslenmiş gibi görünüyor. Mansur Yavaş masada konuşulan ama kamuoyuna sonradan yansıyan bir gerçeğini ifade etmiş oldu. Bu problem aynı şekilde devam ediyor. Meral Akşener'in 72 saat boyunca linç edilmesine şahit olduk. Burada yaşananlar er ya da geç raftan inecek. Hesap bir kenarda duruyor, defter kapanmadı.
15 Mayıs'ta muhalefetin yeniden şekilleneceği ve başka bir dönemin başlayacağını düşünüyorum. Meral Akşener Erdoğan'ın tasfiye etmek ve siyaset dışına atma hedefinin sözcüsü olmak dışında görünür geleceği yani muhalefetin tepeden tırnağa Türkiye'ye özgü ve yeni dönemin şartlarını gözetecek şekilde nasıl yapılanması gerektiğini ilişkin ipucunu da erkenden paylaşmış oldu."
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