Bor için sanayiye teşvik geliyor! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu: Üretim yapana ucuz hammadde

Dünyanın en büyük ve en kaliteli bor rezervine sahip olan Türkiye, yeni bir aşamaya geçti. Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Balıkesir Bandırma'daki Bor Karbür Tesisleri ile borun değeri 150 dolardan 45 bin dolara çıkmış oldu.

Ürün savunma sanayisinde kullanılır ve zırh yapılırsa katma değeri 300 bin dolara, takım tezgâh ucu üretilirse 1 milyon 200 bin dolara, kumlama nozulu yapılırsa 2 milyon 700 bin dolara, roket nozulu haline getirilirse 4 milyon 100 bin dolara çıkacak.