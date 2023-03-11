HÜDA-PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı A Haber’e konuştu! Cumhur İttifakı genişliyor mu? Fatih Erbakan ne karar verecek?

Milli değerlerden bahseden bazı partilerin çok da dürüst olmadığını görüyoruz. Saadet Partisi örneğinde bunu görüyoruz. Kendi siyasi miraslarıyla olmadı bu yaptıkları. Yaptıkları işler seçmenin samimi gelmedi.

Adı üstünde Milli Görüş… Bunu savunup küreselci değerleri özellikle ekonomide Batı'ya daha fazla eklemlenmeyi vaat eden sosyal yaşamda İstanbul Sözleşmesi gibi LGBT gibi iddiaları olan partilerle bir araya gelmek bir tutarsızlıktır.