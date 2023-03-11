HÜDA-PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı A Haber’e konuştu! Cumhur İttifakı genişliyor mu? Fatih Erbakan ne karar verecek?
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “14 Mayıs’ta aday çıkartmayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğiz.” açıklaması yaptı. Büyük yankı uyandıran açıklamanın ardından HÜDA-PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Öte yandan seçim atmosferine girilmesiyle beraber önemli gelişmelerde yaşanıyor. Yeniden Refah Partisi ve DSP’nin de Cumhur İttifakı’na katılması bekleniyor. Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Akşam yazarı Kurtuluş Tayiz ve İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan değerlendirdi. Kurtuluş Tayiz'in "Cumhur İttifakı, Fatih Erbakan’a mevki ya da makam teklif etmiyor. Milleti yanında olmayı teklif ediyor. Cumhur İttifakı kimseye makam, mevki, para-pul dağıtmıyor." sözleri dikkat çekti
Türkiye artık seçim sürecine girdi. AK Parti'de seçim hareketliliği artık başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün il başkanlarına video konferans aracılığı ile seslendi. Başkan Erdoğan "Aramıza katılacak yeni arkadaşlarımızla destan yazacağız" dedi. Ayrıca AK Parti'nin seçim kampanyası hakkında da bilgi veren Başkan Erdoğan "Müzikli, klasik seçim kampanyası olmayacak" dedi.
Başkan Erdoğan'ın bu açıklamasından sonra HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bu sabah toplantı yaptıklarını ve gündemlerinde 2 madde olduklarını söyledi.
Yapıcıoğlu, "Başkanlık divanı toplantısında il ve ilçe teşkilatlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık" dedi.
Konuyla ilgili A Haber'e konuşan HÜDA-PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı, "Alınan bu karar milletimize ve memleketimize hayırlı olsun. Biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek vereceğiz. Biz daha önce aday çıkartmayacağımızı açıklamıştık. Ancak adaylar belli olduktan sonra ve seçim takvimi ilan edildikten sonra destek vereceğimizi adayı belirtecektik. Bunu bugün ilan ettik." dedi.
Serkan Ramanlı'nın öne çıkan sözleri:
"Bu süreç içerisinde devam eden istişarelerimiz oldu. Geçtiğimiz hafta Millet İttifakı'nın adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklandı. Biz daha önce yapmış olduğumuz istişarelerle uyumlu olarak hem de bugün Başkanlık Divanı'nda yapmış olduğumuz değerlendirmelerde Verdiğimiz söze sadık kalarak halkımıza vermiş olduğumuz takvime de uyarak partimizin cumhurbaşkanlığı seçimindeki tavrını ortaya koyduk.
Biz bu kararı verirken milletin ve memleketin maslahatını önceliyoruz. Önceden de bazı isimler aday olarak ortaya atılıyordu ama görünen o ki mevcut adaylar içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu memlekete çok daha iyi hizmetler vereceğini düşünüyoruz. Milletin ve memleketin hayrına olacak olan karar budur. İşte bu yüzden desteğimizi açıklamış olduk. Cumhur İttifakı'nın içinde yer alıyor olabilmek için milletvekili seçiminde de bir ittifakın söz konusu olması gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraber seçime girmeyi istediğini iletti ve bununla ilgili bir teklif oldu. Geçtiğimiz hafta bununla ilgili bir yol alındı. Ama bu konuda tabi atılması gereken adımlar var. Pazartesi günü AK Parti'den bir ziyaret olacak ve bu görüşmelerden sonra ortaklaştığımız noktaları kamuoyu ile paylaşacağız."
Peki HÜDA-PAR'ın Cumhur İttifakı'na destek vermesi ne anlama geliyor? Cumhur İttifakı genişliyor mu? Yeniden Refah Cumhur'a katılacak mı? Siyasetin öne çıkan gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Akşam yazarı Kurtuluş Tayiz ve İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Babacan değerlendirdi."
Kurtuluş Tayiz'in öne çıkan sözleri:
"Fatih Erbakan önemli bir karar verecek. İttifaklar arasında önemli bir ayrılık kendini göstermeye başladı. Milli değerlerden bahseden, güvenliği ve bağımsız dış politikayı önceleyen ekonomide adaleti ve ülkenin kalkınmasını talep eden partilerin Cumhur İttifakı'nda kümelenmeye başladığını görüyoruz. Daha doğru Cumhur İttifakı bu değerleri savunan partilerin adresi.
Milli değerlerden bahseden bazı partilerin çok da dürüst olmadığını görüyoruz. Saadet Partisi örneğinde bunu görüyoruz. Kendi siyasi miraslarıyla olmadı bu yaptıkları. Yaptıkları işler seçmenin samimi gelmedi.
Adı üstünde Milli Görüş… Bunu savunup küreselci değerleri özellikle ekonomide Batı'ya daha fazla eklemlenmeyi vaat eden sosyal yaşamda İstanbul Sözleşmesi gibi LGBT gibi iddiaları olan partilerle bir araya gelmek bir tutarsızlıktır.
Cumhur İttifakı, Fatih Erbakan'a mevki ya da makam teklif etmiyor. Milleti yanında olmayı teklif ediyor. Cumhur İttifakı kimseye makam, mevki, para-pul dağıtmıyor. Bunun yanında Millet İttifakı herkese koltuk veriyor. Millet İttifakı'nda makam ve mevki kavgası almış başını gidiyor. Karşı tarafta 6'lı mı 8'li mi koalisyon ucu açık şekilde devam ediyor."
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